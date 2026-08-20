Presidente Bardi: lucani impegnati ai Giochi del Mediterraneo

Alla vigilia della cerimonia di inaugurazione della prestigiosa kermesse internazionale il governatore ha voluto inviare il suo personale incoraggiamento alle eccellenze dello sport lucano che parteciperanno all’evento: il giovane nuotatore Flavio Mangiamele, impegnato nei 50 rana, e la campionessa di scherma Francesca Palumbo.

“Rivolgo a Flavio e a Francesca il sostegno e l’affetto di tutta la comunità lucana. Vederli rappresentare l’Italia e la nostra regione in una vetrina di altissimo livello come i Giochi del Mediterraneo – sottolinea Bardi – è motivo di soddisfazione. Sono certo che daranno il massimo, portando in alto i valori del talento, della determinazione e del lavoro di squadra che da sempre contraddistinguono la nostra gente”.

Il Presidente ha sottolineato la rilevanza strategica della manifestazione per il Mezzogiorno: “I Giochi del Mediterraneo di Taranto vanno al di là dell’aspetto puramente sportivo.

Rappresentano un momento fondamentale di cooperazione, dialogo e unione tra le culture del bacino del Mediterraneo. Che questo importante appuntamento – conclude Bardi – sia una festa dello sport e un’occasione di riscatto e valorizzazione per tutto il nostro Sud”.