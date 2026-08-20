Presidente Bardi: competenza lucana al centro della finanza italiana

“Il percorso di rilancio e valorizzazione di Monte dei Paschi di Siena, evidenziato anche dagli organi di stampa nazionali, dimostra visione strategica, competenza e determinazione.

Al centro di questo grande risultato c’è l’operato del nostro conterraneo Luigi Lovaglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’istituto senese”.

E’ quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi. “Originario di Potenza – aggiunge il governatore – Luigi Lovaglio rappresenta al meglio l’eccellenza lucana nel mondo dell’alta finanza e dell’economia di mercato.

Con il suo lavoro rigoroso è riuscito a restituire un ruolo di primissimo piano a una delle istituzioni creditizie storiche del nostro Paese, dimostrando come le competenze nate e formate nella nostra terra siano capaci di guidare processi complessi di trasformazione su scala nazionale e internazionale.

Come Presidente della Regione Basilicata – conclude Bardi – desidero esprimere a Luigi Lovaglio i miei più sinceri complimenti a nome dell’intera comunità lucana.

La sua storia e i suoi traguardi professionali costituiscono un motivo d’orgoglio per la nostra regione e rappresentano un modello di riferimento per i tanti giovani lucani che, con ingegno, talento e spirito di dedizione, contribuiscono ogni giorno in maniera determinante alle sfide più ambiziose del Paese”.