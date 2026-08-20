Potenza. Presentato il programma del Festival Europeo della Birra 2026
Dal 25 al 30 agosto: gusto, musica e inclusione. Grande attesa per Frankie HI‑NRG DJ Set e il Concertone accessibile in LIS. Protagonismo e condivisione insieme ad Aias, Aperitivo al buio e divertimento consapevole.
Il programma musicale prevede: martedì 25 Cingomik DJ Set; mercoledì 26 Krikka Reggae Live Showcase; giovedì 27 Musicamanovella Live & Friends con il concertone; venerdì 28 Frankie Hi‑NRG MC DJ Set; sabato 29 Mr. Brenno The Webcat; domenica 30 Aniel Gol DJ Set. Ogni appuntamento è pensato per accompagnare le proposte gastronomiche e le birre artigianali presenti negli stand.
Il Concertone di giovedì 27 rappresenta il momento di massima espansione del Festival: la serata in cui la piazza si apre completamente alla città e diventa un grande palco condiviso, costruito sul modello delle feste di piazza del Primo Maggio. Non soltanto l’esibizione di Musicamanovella & Friends, ma una lunga maratona musicale che partirà già dal pomeriggio, dando spazio ad artisti e band locali.
Ogni sera, alle 20:30, si terrà l’Aperitivo al Buio, un’esperienza sensoriale guidata della durata di 30 minuti che invita a riscoprire il gusto senza la vista, a cura di Marco Rafaniello con partecipazione gratuita previa prenotazione.
All’interno del Festival sarà attiva una sezione dedicata alla educativa territoriale, impegnata a incontrare adolescenti e giovani adulti direttamente nei luoghi del divertimento. Le attività prevedono l’utilizzo di visori “alcool e droga visual”, giochi animativi e momenti di ascolto per intercettare bisogni, fragilità e rischi legati all’uso di sostanze e alcool.
Vera chicca 2026: con il contributo di un artigiano locale è stato realizzato un elemento urbano pensato per valorizzare il panorama e il territorio. Si tratta di una panchina gigante, un manufatto simbolico dove fermarsi, guardare e vivere il territorio da una prospettiva diversa.
I promotori, insieme a sponsor e associazioni del territorio, hanno voluto un festival che valorizzi la cultura birraria come strumento di aggregazione e che trasformi l’intrattenimento in opportunità sociali: accessibilità, formazione e inserimento lavorativo sono parte integrante del progetto. Partner dell’edizione 2026: BCC Basilicata, Gruppo Maffei, Creative Promotion, Wine Loverz, Vineria24.
«Abbiamo immaginato questo festival come un laboratorio di comunità — dichiara Rosario Cataldo, patron dell’iniziativa.
Maggiori info sono consultabili online sui canali social. La birra è solo un pretesto: venite per la musica, restate per le persone. Insieme si sta meglio.