Un milione di visualizzazioni Jovanotti-Basilicata

Sono circa un milione, in poche ore, le visualizzazioni delle tre storie che il cantante Jovanotti ha pubblicato sui suoi profili social dopo aver trascorso due giorni sul territorio lucano, in particolare tra Matera, Pisticci e Tursi.

L’artista ha scoperto il Palombaro, antica cisterna nella piazza principale di Matera, ha pedalato nei Sassi, visitato la città bianca di Pisticci e concluso il tour a Tursi nel quartiere arabo “La Rabatana”, dove ha cantato alcune canzoni con i fan presenti, e l’ha raccontato a modo suo, con alcuni video.

Il cantante, sui social, ha detto: “Questo pezzo di Italia da pedalare è bellissimo, strade con pochissimo traffico e paesaggi che regalano continui wow wow wow”.

“Una collaborazione nella quale abbiamo creduto – ha commentato la direttrice generale di Apt Basilicata, Margherita Sarli- per la sua forza e potenza comunicativa e per la sua capacità di intercettare anche il target cicloturistico per il quale nelle prossime settimane sigleremo un protocollo con la Federazione”.

A tal proposito, l’Azienda di Promozione territoriale ha ricordato che il prossimo 5 settembre, a Matera, sarà presentata la squadra italiana di ciclismo che prenderà parte ai campionati mondiali di Montreal, in Canada, e la nuova maglia che indosseranno i ciclisti italiani.

In Basilicata, a Fardella per l’esattezza, effettuerà il ritiro pre-campionati del mondo la nazionale italiana di ciclocross.