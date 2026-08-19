Presentata al Polo Bibliotecario di Potenza la V edizione del Premio Rossetti-Montano

Dal 21 al 23 agosto Corleto Perticara celebra il Centenario della nascita di Rocco Rossetti e la memoria di Orlando Montano

Si è svolta questa mattina, 19 agosto alle ore 11.00, presso il Polo Bibliotecario di Potenza, la conferenza stampa di presentazione della V edizione del Premio Rossetti-Montano, in programma a Corleto Perticara dal 21 al 23 agosto 2026.

L’edizione di quest’anno assume un valore speciale in occasione del Centenario della nascita di Rocco Rossetti e nel ricordo di Orlando Montano, figure centrali del percorso culturale e identitario del Premio.

Tre giornate dedicate a musica, cultura, ricerca, formazione e valorizzazione del patrimonio animeranno Corleto Perticara, con la partecipazione di artisti, musicisti, studiosi, istituzioni e personalità del mondo della cultura.

A illustrare il programma dell’edizione 2026 sono intervenuti Antony Gallo, Presidente della Commissione Premio; Rocco Potenza, Assessore del Comune di Corleto Perticara; Alfonso Ambrosio, Consigliere comunale con delega alle Attività produttive; Rocco D’Amato, Amministratore unico della Fondazione Lacava; Ivana Enrica Pipponzi, Consigliera di Parità effettiva della Basilicata; Antonio Saluzzi, scultore bronzista della Fonderia Saluzzi; e Maria Ierardi, Presidente ENDAS Basilicata e componente della Commissione del Premio.

L’incontro è stato moderato dalla giornalista Cristina Longo.

Il programma prenderà il via venerdì 21 agosto, alle ore 19.00 presso il Teatro Comunale di Corleto Perticara, con il concerto inaugurale dell’Orchestra San Giovanni di Napoli, diretta dal M° K. Goodman, e la cerimonia di conferimento del Premio Rossetti.

Tra i riconoscimenti dell’edizione 2026 figurano il Premio per la ricerca e la divulgazione del patrimonio musicale ad Alessandra D’Eugenio, quello per la ricerca e la valorizzazione del patrimonio musicale lucano nella didattica musicale ad Antonella Pecoraro, il Premio alla carriera artistica a Checco Pallone e il riconoscimento a Veronika Lemnishenko. Nel corso della serata saranno inoltre consegnate le borse di studio della Scuola di Musica Rossetti-Montano per l’anno accademico 2025/2026.

La prima giornata si concluderà con lo spettacolo “Arpìamoci e Partite”, con Dino Paradiso e Antonella Pecoraro.

Sabato 22 agosto sarà dedicato alla formazione e alla musica, con il Laboratorio didattico Archeo-Musicale, a cura di Alessandra D’Eugenio, e i laboratori musicali e masterclass di violino con la prof.ssa Victoria Sannicandro.

In serata, alle ore 19.00 presso il Teatro Comunale, sarà protagonista il Premio Montano, con il conferimento del Premio Musicale di Parità della Regione Basilicata, a cura della Consigliera regionale di Parità Ivana Enrica Pipponzi, e i riconoscimenti a Maria Sarli e Myriam Di Noia, rispettivamente del Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza e del Conservatorio “Egidio Romualdo Duni” di Matera.

Particolare rilievo avrà la prima edizione del Premio Orlando Montano, assegnato al Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari per l’impegno nella valorizzazione del patrimonio dell’arpa popolare. Saranno inoltre premiati i giovani musicisti Giulia Moraca, arpista, e David Stefanovic, mandolinista.

Il programma proseguirà con il Premio “Impegno Politico” Pietro Paolo Montano, conferito a Raffaele De Ruggieri, e con il Premio Montano 2026, assegnato a Sara Simari.

A chiudere la seconda giornata sarà il concerto del Quintetto d’archi “L’Altro Novecento”.

La giornata conclusiva di domenica 23 agosto, condotta dalla giornalista Cristina Longo, sarà dedicata alla presentazione del volume “Universi sonori. Strumenti, musiche e contesti nel mondo antico” di Alessandra D’Eugenio e alla cerimonia finale di conferimento dei premi.

Tra i riconoscimenti conclusivi spiccano il Premio Rossetti-Montano per la Comunicazione e la Cultura, conferito alla giornalista Valentina Bisti, e il Premio Rossetti-Montano per l’Eccellenza Musicale Internazionale, assegnato ad Alexander Boldachev, arpista di fama internazionale e tra i più autorevoli interpreti contemporanei dello strumento.

La manifestazione si concluderà con la presentazione del progetto “Mediterraneo Lucano”, a cura di Mirko Gisonte Tour, dedicato alla valorizzazione e alla promozione dei Mercati Centrali.

«Celebrare Rocco Rossetti significa trasformare la memoria in futuro condiviso», ha dichiarato Antony Gallo, Presidente della Commissione Premio. «La V edizione del Premio Rossetti-Montano nasce dalla volontà di custodire una storia e, allo stesso tempo, di renderla viva attraverso la musica, la ricerca, la formazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni. Ricordare Rossetti e Montano significa riaffermare il valore di una comunità che attraverso la cultura costruisce il proprio futuro».

Il Premio Rossetti-Montano si conferma così non soltanto una manifestazione dedicata alle eccellenze artistiche, ma un progetto culturale permanente, capace di mettere in relazione territorio, istituzioni, artisti, giovani, ricerca e formazione, valorizzando il patrimonio culturale e musicale della Basilicata.

La conferenza stampa svoltasi questa mattina al Polo Bibliotecario di Potenza ha rappresentato il momento ufficiale di presentazione alla Basilicata dell’edizione 2026, aprendo il percorso verso le tre giornate di appuntamenti che si svolgeranno a Corleto Perticara.

Il Premio Rossetti-Montano 2026 è promosso dalla Pro Loco Corletana APS, con il sostegno e la collaborazione di istituzioni, enti e partner del territorio.

Appuntamento a Corleto Perticara dal 21 al 23 agosto 2026.