Il cordoglio di Pittella per la scomparsa di Angela Buccico

“Ho appreso con profondo dolore della tragica scomparsa di Angela Buccico e Carlo Arnulfo, dopo giorni di ricerche che hanno tenuto in apprensione le loro famiglie e quanti ne hanno seguito con speranza le sorti”. Questo il messaggio di cordoglio del Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, che così prosegue:

“Angela Buccico, avvocata, professionista conosciuta e stimata, era profondamente legata a Matera, città nella quale la sua famiglia è parte importante e autorevole della vita professionale, istituzionale e civile. Ai suoi familiari, che conosco e ai quali sono personalmente vicino, e in particolar modo al padre Emilio Nicola Buccico, già sindaco della città di Matera e già senatore della Repubblica, rivolgo il mio pensiero in questo momento di dolore. Esprimo la mia vicinanza anche ai familiari di Carlo Arnulfo, avvocato, e a quanti gli sono stati vicino nel suo percorso umano e professionale.”

“Ai loro cari e a quanti li hanno conosciuti e stimati rivolgo il cordoglio mio personale e quello del Consiglio regionale della Basilicata.”