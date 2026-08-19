Confcooperative Basilicata: cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Angela Buccico

Confcooperative Basilicata si stringe alla famiglia Buccico e alla comunità materana per la morte dell’avvocato Angela Buccico, 55 anni, e del collega Carlo Arnulfo, 64 anni, del Foro di Roma.

Figlia dell’avvocato Emilio Nicola Buccico, già sindaco di Matera e sorella dell’attuale vicesindaco Rocco Buccico, Angela Buccico guidava la sede romana dello storico studio legale di famiglia. Negli anni il suo lavoro l’aveva portata a incrociare più volte anche il mondo cooperativo lucano.

“Ho avuto il piacere di conoscere Angela Buccico e ne conservo un ricordo di grande stima”, dichiara il presidente di Confcooperative Basilicata, Giuseppe Bruno. “In queste ore il nostro pensiero va alla sua famiglia, al padre Emilio Nicola, al fratello Rocco e a chi le ha voluto bene».

A questo lutto si unisce il pensiero di Confcooperative Basilicata per la famiglia dell’avvocato Carlo Arnulfo.