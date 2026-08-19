Arisa in concerto a Muro Lucano

Il sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, annuncia Arisa in concerto il prossimo 2 settembre, in occasione della Festa regionale di San Gerardo Maiella.

La cantante lucana salirà sul palco di Muro Lucano nell’ambito di un’iniziativa che avrà anche una finalità solidale.

Arisa aveva infatti già dato la propria disponibilità gratuita per sostenere una raccolta fondi a favore di Angela Lucia, giovanissima lucana affetta da una grave malattia e impegnata in una difficile battaglia per la salute.

L’obiettivo è contribuire alle ingenti spese necessarie per le cure mediche. La disponibilità dell’artista era stata annunciata lo scorso 2 giugno a Potenza, dove era stata prospettata l’organizzazione di un concerto legato alla raccolta fondi.

A concretizzare per primo l’appuntamento è il sindaco di Muro Lucano che ha annunciato la presenza di Arisa il 2 settembre nella cittadina del Marmo Platano.

“Grazie Arisa, autentica figlia della Basilicata, per la disponibilità mostrata e grazie a tutti coloro che stanno lavorando per questo progetto”, ha commentato Setaro.

Una sorta di piccolo “blitz” organizzativo, dunque, con Muro Lucano che si assicura la presenza della cantante lucana in una delle giornate più importanti del calendario cittadino, coniugando la Festa regionale di San Gerardo Maiella con un’iniziativa di solidarietà.