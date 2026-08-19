Aliano saluta il Capitano dei Carabinieri Antonio Belardo: il ringraziamento dell’amministrazione comunale e della comunità

In vista del suo imminente trasferimento alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Foggia, l’Amministrazione comunale di Aliano e l’intera comunità esprimono profonda gratitudine al comandante della Compagnia di Pisticci, Capitano Antonio Belardo, per il prezioso lavoro svolto sul territorio e per la costante vicinanza dimostrata alle comunità locali. Al saluto istituzionale si unisce il comandante della Stazione dei Carabinieri di Aliano,Maresciallo Gabriele D’Urso, che in questi anni ha operato in costante sinergia con il Capitano Belardo, assicurando insieme ai militari della Stazione una presenza quotidiana e attenta sul territorio. Giunto in Basilicata nel 2022, il Capitano Belardo ha saputo interpretare il proprio incarico con rigore professionale, profondo senso dello Stato e particolare sensibilità nei confronti delle esigenze delle aree interne. Durante il suo comando, anche grazie al quotidiano e prezioso lavoro svolto sul campo dal Maresciallo Ordinario D’Urso e dai militari della Stazione di Aliano, l’Arma dei Carabinieri ha consolidato il proprio ruolo di presidio fondamentale di legalità e sicurezza, garantendo ai cittadini una presenza costante, rassicurante e sempre improntata all’ascolto e al dialogo. “Il trasferimento del Capitano Belardo rappresenta per il nostro territorio il saluto a un punto di riferimento importante, ma siamo allo stesso tempo orgogliosi del prestigioso incarico che andrà a ricoprire a Foggia – dichiara il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo–in questi anni di intensa collaborazione istituzionale, resa ancora più solida ed efficace dalla costante sinergia con la nostra Stazione dei Carabinieri, guidata dal Maresciallo Gabriele D’Urso, abbiamo trovato nel Capitano Belardo un interlocutore attento, disponibile e un uomo delle istituzioni di straordinario valore. La vicinanza dimostrata ad Aliano, soprattutto nei momenti più delicati, resterà nel ricordo della nostra comunità. A lui rivolgiamo i nostri migliori auguri per il nuovo incarico e per un futuro professionale ricco di soddisfazioni e successi”. L’Amministrazione comunale di Aliano rinnova quindi al Capitano Antonio Belardo il più sincero ringraziamento per il servizio prestato e per l’attenzione riservata alla comunità, formulandogli i migliori auguri per la nuova e importante sfida professionale alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Foggia. Un saluto che vuole essere, soprattutto, testimonianza della gratitudine di un territorio per un rappresentante dello Stato che, attraverso la presenza, l’ascolto e la collaborazione istituzionale, ha saputo costruire un rapporto di fiducia con la comunità.