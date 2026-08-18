Sarli: l’Apt Basilicata fa promozione che ha un costo

“Le polemiche sono opinioni, discutibili, ma restano opinioni. L’Apt fa promozione, che ha un costo ed è quello che deve fare”: con questa frase la direttrice dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, Margherita Sarli, ha replicato a quanti, nelle scorse ore hanno criticato la decisione di “ingaggiare” il cantante Jovanotti e il suo “Jovagiro” per una tappa a Matera, lungo il viaggio che lo condurrà verso Catanzaro.

Sui social e sui quotidiani locali, già ieri e stamani, sono state rese note le cifre (30 mila euro) del contratto con la società che ne gestisce i passaggi e che realizzerà, tra le altre cose, un reportage del tragitto lucano – che, dopo Matera, nella giornata odierna toccherà anche Pisticci e Tursi – un’intervista, oltre a una serie di storie sui profili social dell’artista.

“Immaginare che l’Apt non faccia promozione e che la promozione non abbia un costo – ha detto Sarli – è una follia. L’Apt fa promozione e deve continuare a farla.

Non è certo un segreto che la mission sia quella di fare comunicazione e marketing e bisogna puntare in alto, valorizzando coloro i quali possono darci una amplificazione notevole, come nel caso di Jovanotti che ha due milioni di follower.

Il suo giro ha toccato tutte le regioni del sud – ha concluso – se non l’avessimo ingaggiato saremmo stati quelli che avrebbero messo da parte una opportunità”.