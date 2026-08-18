Miss Italia, il 23 agosto sarà eletta Miss Eleganza Basilicata
La finale regionale del concorso di bellezza si terrà presso il Teatro Peppino Impastato di Picerno
L’eleganza di una donna è un ingrediente fondamentale nella ricetta della sua bellezza. Per questo Miss Italia cerca anche in Basilicata la sua Miss Eleganza.
La finale regionale del concorso di Patrizia Mirigliani si terrà domenica 23 agosto, alle ore 20.30, presso il Teatro Peppino Impastato di Picerno, centro di montagna dalle antiche origini vicino a Potenza, da cui si gode di un panorama suggestivo.
L’organizzazione è affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Picerno.
La serata nell’anfiteatro cittadino sarà condotta da Christian Binetti, attore e presentatore in onda su Antenna Sud con la trasmissione dedicata al concorso; madrina Katia Buchicchio, Miss Italia in carica, la prima lucana in 86 edizioni.
Ad allietare il pubblico ci penserà la voce squillante della cantante Elena Cappiello. In occasione della finale verrà presentata ufficialmente la squadra dell’AZ Picerno che proprio da domenica sarà impegnata nel campionato di Serie C.
L’hair style delle concorrenti sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.
Si ringrazia: Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Atelier Miss and Lady by Giulio Lovero, Nasce un sorriso Società Cooperativa Sociale, Green Systems Società Consortile, Cantharus, Giochi 3, ET Elettrica, 2 C Costruzioni, L.T.R. Asphalt, Cogema Eco Edilizia Ambiente.