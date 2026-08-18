Controlli straordinari sulla fascia jonica: rafforzata la presenza della Polizia di Stato

Proseguono e si intensificano i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore sulla fascia jonica, con l’obiettivo di rafforzare l’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità e garantire una presenza sempre più capillare della Polizia di Stato nelle principali aree turistiche e nei luoghi maggiormente frequentati durante il periodo estivo.

I controlli, svolti anche con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata”, hanno interessato la fascia jonica e le principali arterie stradali, attraverso verifiche mirate su persone e veicoli, con particolare attenzione alle situazioni potenzialmente rilevanti per la sicurezza dei cittadini.

Nel corso dell’attività sono state identificate complessivamente 82 persone, tra cui 2 cittadini stranieri e 12 soggetti con precedenti di polizia. Sono state inoltre controllate 40 autovetture, nell’ambito di accertamenti finalizzati a prevenire e contrastare eventuali condotte illecite e a verificare la regolarità della circolazione.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale. La Polizia Stradale di Matera – Distaccamento di Policoro ha infatti intensificato i controlli lungo la SS 106 Jonica, una delle principali arterie della fascia costiera, sottoponendo a verifica numerosi veicoli e procedendo agli accertamenti previsti dalla normativa.

A Policoro, al termine dei controlli, un soggetto è stato denunciato per il possesso di una patente di guida falsa. In un’altra circostanza, un secondo soggetto è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso, all’interno della propria autovettura, di un coltello da cucina senza giustificato motivo.

L’attività si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione, finalizzata a mantenere elevato il livello di attenzione nelle aree maggiormente interessate dal traffico veicolare e dalla presenza di cittadini e turisti. La presenza costante degli operatori consente di intervenire tempestivamente in caso di situazioni di potenziale pericolo e, allo stesso tempo, di rafforzare la percezione di sicurezza della popolazione.

I servizi straordinari disposti dal Questore proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’impiego coordinato delle diverse articolazioni della Polizia di Stato e una particolare attenzione al Metapontino e alle principali direttrici viarie.

L’attività di prevenzione ha riguardato inoltre l’applicazione delle misure previste dalla normativa nei confronti dei soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.

In questo ambito, nelle ultime settimane il Questore, sulla base delle istruttorie condotte dalla locale Divisione Anticrimine, ha adottato due avvisi orali. Si tratta di una misura di prevenzione con la quale il destinatario viene formalmente richiamato a mantenere una condotta conforme alla legge.

Gli avvisi orali rappresentano uno degli strumenti a disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza per intervenire in un’ottica preventiva, prima che determinate condotte possano tradursi in ulteriori episodi di illegalità, contribuendo così al mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico sul territorio.