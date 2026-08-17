Straordinario successo di pubblico al Parco della Grancia per il weekend di Ferragosto: presenze da record e grande entusiasmo per l’esibizione di Pietro Cirillo

Si chiude con numeri straordinari e un entusiasmo contagioso il weekend di Ferragosto al Parco della Grancia. Le giornate di giovedì 15 e venerdì 16 agosto hanno visto una massiccia affluenza di turisti, famiglie e appassionati di cultura che hanno scelto il primo Parco Storico Rurale Ambientale d’Italia per trascorrere due giornate all’insegna della natura, delle tradizioni e delle grandi emozioni.

A fare da cornice a un programma già ricco di attrazioni è stata la presenza speciale del musicista e cantautore Pietro Cirillo, che nella giornata del 16 agosto ha regalato al pubblico un’esibizione carica di pathos e ritmo.

Con le sue sonorità viscerali legate al patrimonio etnico e popolare della Basilicata, Cirillo ha travolto gli spettatori, trasformando l’area del parco in un momento di autentica festa e partecipazione collettiva.

L’affluenza di visitatori è stata costante fin da mezzogiorno. Il pubblico ha popolato con entusiasmo la fitta rete di esperienze offerte dalla Grancia: dai percorsi naturalistici e sensoriali alle dimostrazioni di volo libero dei maestosi rapaci curate dai maestri falconieri, passando per le attività della fattoria didattica, il laboratorio del miele e le performance teatrali d’ispirazione storica.

Grande apprezzamento è stato registrato anche per l’offerta enogastronomica, con la Locanda Ristorante Taverna di Posta e i punti di ristoro del Borgo dei Sapori presi d’assalto per l’assaggio delle eccellenze agroalimentari della cucina lucana.

Il momento clou delle due serate si è raggiunto all’imbrunire con l’avvio de “La Storia Bandita”, il maestoso Cinespettacolo multimediale dedicato alle vicende del brigantaggio post-unitario.

L’anfiteatro naturale della Grancia ha registrato il tutto esaurito, offrendo ad una platea gremita un colpo d’occhio eccezionale.

Centinaia di figuranti in costume, proiezioni cinematografiche, effetti speciali e scenografie monumentali hanno confermato ancora una volta la validità di una produzione artistica che da oltre vent’anni rappresenta una delle attrazioni culturali ed esperienziali più amate e identitarie dell’intera regione Basilicata.

La direzione del Parco e la comunità di Brindisi Montagna esprimono profonda soddisfazione per il bilancio di questo lungo fine settimana di metà agosto, che premia il lavoro di valorizzazione territoriale e rilancia con forza la programmazione estiva della struttura, pronta ad accogliere i visitatori anche per i prossimi appuntamenti in calendario.