Miss Italia, il 21 agosto sarà eletta Miss Potenza

Una fascia speciale in onore del capoluogo di regione più alto d’Italia, noto anche come “città verticale” e caratterizzato dai tanti dislivelli e dalle scale mobili tra le più lunghe d’Europa.

Il titolo di Miss Potenza verrà assegnato nel corso della finale regionale di Miss Italia che si terrà venerdì 21 agosto, alle ore 20.30, presso il Teatro Stabile, nel cuore del centro storico della città.

L’organizzazione è a firma della Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Potenza e in collaborazione con Betflag live.

Madrina dell’elezione della prefinalista nazionale del concorso sarà Katia Buchicchio, Miss Italia in carica, la prima lucana ad indossare la corona in 86 edizioni.

Nella serata condotta da Christian Binetti, attore e presentatore tra le altre cose della trasmissione Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud, sarà ospite la frizzante voce della cantante Elena Cappiello.

L’hair style delle concorrenti sarà invece curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.