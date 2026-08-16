Una cinquantina di scout minorenni si sente male durante un campo in Friuli

Una cinquantina di ragazzi, tutti minorenni e appartenenti a un gruppo scout, ha accusato nel pomeriggio di oggi diversi disturbi mentre partecipava a un campo a Cavazzo Carnico, in provincia di Udine.

L’allarme è scattato dopo la comparsa, tra i giovani, di sintomi come nausea intensa e vomito. La situazione ha richiesto l’intervento dei soccorritori: la centrale operativa regionale Sores Fvg ha attivato l’emergenza sanitaria e inviato nell’area del campo sportivo del paese diversi mezzi di soccorso.

Secondo le prime informazioni raccolte dal personale sanitario, l’ipotesi principale sarebbe quella di un’intossicazione alimentare. A riferire ai medici cosa aveva mangiato il gruppo sono stati gli accompagnatori: a pranzo i ragazzi avrebbero consumato pasta con tonno e formaggio, alimenti presenti nel pasto di tutti i partecipanti.

Il numero dei giovani che hanno accusato malessere sarebbe aumentato progressivamente nel corso del pomeriggio. Al momento, tuttavia, non risultano persone in condizioni gravi.

I soccorritori stanno valutando le condizioni dei ragazzi e procedendo con gli accertamenti necessari per stabilire l’origine dei disturbi.

L’eventuale collegamento con il pasto consumato a pranzo dovrà essere verificato attraverso gli approfondimenti sanitari.