Meteo, arriva la svolta dopo il grande caldo: temporali e temperature in calo sull’Italia

Dopo settimane caratterizzate da caldo intenso e condizioni afose, il tempo sull’Italia è pronto a cambiare. L’anticiclone inizierà progressivamente a perdere forza e già da oggi, domenica 16 agosto, sono attesi i primi temporali, destinati a diventare più frequenti nei prossimi giorni.

Secondo le previsioni elaborate da iLMeteo.it e dal meteorologo Mattia Gussoni, la giornata di domenica rappresenterà un primo passaggio verso una fase meteorologica più instabile. I fenomeni interesseranno inizialmente soprattutto Alpi, Prealpi e le aree pianeggianti vicine del Nord, per poi estendersi nel corso del pomeriggio anche alle zone montuose del Centro e del Sud.

Sul resto della Penisola prevarranno invece le schiarite, anche se le temperature rimarranno ancora superiori ai valori medi del periodo.

Lunedì arrivano temporali anche intensi

Il vero cambiamento è atteso da lunedì 17 agosto, quando una prima perturbazione raggiungerà il Nord Italia. Sono previsti temporali localmente intensi, con particolare coinvolgimento della Liguria di Levante, dell’arco alpino e prealpino e delle aree pianeggianti di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Con il passare delle ore, le precipitazioni potranno interessare anche diverse zone del Centro-Sud, arrivando entro la sera su parte delle regioni centrali e meridionali.

Martedì e mercoledì torna il sole

Dopo il passaggio perturbato, martedì 18 e mercoledì 19 agosto è prevista una fase più stabile. Il sole tornerà a prevalere su gran parte del territorio nazionale, accompagnato però da un generale abbassamento delle temperature.

I valori termici dovrebbero così riportarsi su livelli più vicini alle normali medie climatiche di metà agosto, mettendo fine alla fase di caldo più intenso.

Nuova perturbazione da giovedì

La pausa dal maltempo, tuttavia, potrebbe essere breve. A partire da giovedì 20 agosto, una nuova fase instabile dovrebbe interessare soprattutto il Centro-Nord, con temporali diffusi e localmente di forte intensità.

Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un ulteriore calo termico. Secondo le previsioni, la diminuzione delle temperature potrebbe essere abbastanza marcata da porre definitivamente fine alla fase di caldo opprimente che ha caratterizzato le ultime settimane.

Le previsioni giorno per giorno

Domenica 16 agosto: al Nord prevalenza di sole e temperature elevate, ma con temporali su Alpi e Prealpi e possibili fenomeni isolati sulle pianure. Al Centro ancora caldo e soleggiato, con qualche acquazzone sui rilievi. Al Sud condizioni generalmente stabili e soleggiate.

Lunedì 17 agosto: al Nord temporali, soprattutto sulla Lombardia orientale e sulle regioni del Nord-Est. Al Centro possibili rovesci, mentre al Sud continuerà a prevalere il sole, salvo qualche precipitazione sui rilievi.

Martedì 18 agosto: tempo più stabile al Nord, con ampie schiarite. Al Centro tornerà il sole, anche se resterà una certa instabilità sull’Appennino e nelle aree circostanti. Al Sud possibili temporali sui rilievi, mentre sulle altre zone prevarrà il bel tempo.

Il quadro meteorologico si prepara dunque a una fase decisamente più dinamica, con il caldo intenso che lascerà gradualmente spazio a temporali, aria più fresca e temperature finalmente più vicine alla normalità stagionale.