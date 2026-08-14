Protezione Civile, quattro nuovi mezzi sul territorio

Quattro nuovi pick-up attrezzati per le attività di antincendio boschivo entrano a far parte della dotazione del sistema regionale di Protezione Civile.

La Regione Basilicata ha disposto la concessione in comodato d’uso gratuito dei mezzi alle organizzazioni di volontariato nelle sedi operative di Lavello, Maratea, Savoia di Lucania e Tito.

“Questa estate particolarmente torrida ci ha messi di fronte a numerosi incendi boschivi e a giornate impegnative per la macchina regionale dell’antincendio che ha risposto con sacrificio, dedizione ed efficienza. Ciò grazie al coordinamento delle diverse componenti e al lavoro prezioso dei volontari impegnati sul territorio.

È proprio alla luce di questa esperienza che dobbiamo continuare a investire nella prevenzione, con mezzi e attrezzature.

Essere preparati significa ridurre i tempi di intervento e aumentare la nostra capacità di proteggere l’ambiente e le comunità”. Lo dichiara il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, con delega alla Protezione Civile, Pasquale Pepe.

Nel dettaglio, un pick-up sarà concesso alla Protezione Civile Aquile Lucane e destinato alla sede operativa di Tito. Gli altri tre mezzi saranno concessi alla Protezione Civile Gruppo Lucano e destinati alle sedi operative di Lavello, Maratea e Savoia di Lucania. La concessione è stata disposta con determinazione dirigenziale del 12 agosto 2026.

“Ringrazio l’Ufficio Protezione Civile della Direzione regionale Infrastrutture per il lavoro svolto con grande impegno anche in queste settimane estive, un periodo nel quale – spiega Pepe – le attività legate alla prevenzione e alla gestione delle emergenze non conoscono soste”.

I quattro veicoli sono pick-up allestiti con moduli AIB, specificamente destinati alle attività di antincendio boschivo. Si tratta di attrezzature installate sul cassone dei mezzi e composte da un serbatoio per l’acqua, una motopompa e naspi, cioè dispositivi sui quali sono avvolte le tubazioni utilizzate per l’erogazione dell’acqua. Una configurazione che rende i pick-up particolarmente adatti agli interventi sul territorio e consente alle squadre di disporre direttamente sul mezzo dell’attrezzatura necessaria per le operazioni di spegnimento.

L’assegnazione dei quattro nuovi mezzi prosegue il percorso di rafforzamento delle dotazioni a disposizione del sistema regionale.

Nell’agosto del 2024 la Regione aveva già consegnato 11 nuovi automezzi antincendio alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, destinandoli a diverse sedi in Basilicata.

Mentre dall’anno scorso vengono impiegati due elicotteri, dislocati a Lauria e Pisticci, che potenziando il dispositivo aereo regionale, in sinergia con le organizzazioni di volontariato AIB, i Vigili del Fuoco, il Corpo dei Carabinieri Forestali e le Forze dell’Ordine.

“Gli incendi si combattono quando le fiamme divampano – commenta Pepe – ma la sfida più importante comincia molto prima. Significa programmare, distribuire mezzi sul territorio, formare e mettere nelle migliori condizioni chi è chiamato a intervenire.

Dietro ogni pick-up ci sono donne e uomini che scelgono di mettersi al servizio degli altri. A loro dobbiamo gratitudine, ma anche strumenti adeguati per svolgere al meglio il proprio compito. Continueremo a lavorare perché il sistema regionale sia sempre più capillare, organizzato e pronto a rispondere”.