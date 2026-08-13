Caldo intenso fino a Ferragosto, poi cambia il tempo: temporali e temperature in diminuzione

L’Italia si prepara a vivere ancora qualche giornata caratterizzata da caldo intenso e condizioni prevalentemente soleggiate.

L’ondata di calore dovrebbe accompagnare il Paese fino a Ferragosto, mentre dalla giornata di domenica 16 agosto è previsto un graduale cambiamento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di una perturbazione e un conseguente abbassamento delle temperature.

A determinare il quadro dei prossimi giorni sarà ancora l’alta pressione di matrice africana, alimentata da masse d’aria molto calda provenienti dal Nord Africa. Tra giovedì e sabato il sole resterà protagonista in gran parte delle regioni, anche se non mancheranno alcuni fenomeni temporaleschi sui rilievi.

Per Ferragosto è previsto ancora tempo stabile e caldo su buona parte della Penisola. Le temperature potranno raggiungere o superare i 35°C in diverse città del Centro-Nord e sulle due Isole maggiori, con condizioni particolarmente afose nelle aree urbane e nelle zone interne.

La situazione dovrebbe iniziare a cambiare da domenica 16 agosto, quando una perturbazione in arrivo dal Nord Europa raggiungerà l’Italia. L’ingresso di aria più fresca e instabile potrebbe favorire la formazione di temporali inizialmente sulle Alpi e sulle Prealpi, con successiva estensione dei fenomeni verso le pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Rovesci e temporali localmente intensi potrebbero interessare anche la Liguria e le coste della Toscana. Il passaggio perturbato sarà accompagnato da un primo ridimensionamento delle temperature, soprattutto nelle zone maggiormente coinvolte dai fenomeni.

Le previsioni giorno per giorno

Giovedì 13 agosto: prevalenza di sole e clima caldo al Nord, con possibili temporali sulle Alpi. Giornata stabile e calda anche al Centro, salvo qualche rovescio sui rilievi. Al Sud possibili fenomeni locali tra Campania, Calabria, Sicilia e nelle aree interne della Sardegna.

Venerdì 14 agosto: ancora prevalenza di sole e temperature elevate al Nord, con qualche temporale sulle Alpi occidentali, soprattutto nelle zone vicine al confine. Tempo in gran parte stabile al Centro. Al Sud giornata generalmente soleggiata, ma con possibili acquazzoni pomeridiani sui rilievi.

Sabato 15 agosto: Ferragosto all’insegna del sole e del caldo al Nord e al Centro, con qualche temporale pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Al Sud possibili temporali sulle zone montuose, localmente intensi in Sardegna.

Da domenica, invece, l’atmosfera diventerà progressivamente più instabile e il caldo inizierà a perdere intensità, aprendo la strada a una fase meteorologica più dinamica.