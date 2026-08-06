La Fondazione Matera Basilicata 2019 rinnova la collaborazione con l’Associazione Volontari Open Culture 2019, confermando un percorso condiviso che affonda le proprie radici nell’esperienza dei Volontari di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, una delle eredità più significative e durature di quell’anno straordinario.

Il nuovo accordo disciplina le modalità di collaborazione tra le due realtà nel 2026, anno in cui la Fondazione è impegnata nella realizzazione del programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione civica e valorizzare il ruolo del volontariato culturale.

L’Associazione Volontari Open Culture 2019 rappresenta oggi una rete di cittadine e cittadini che, con competenza, passione e spirito di servizio, contribuisce alla riuscita di numerosi eventi e iniziative culturali a Matera e in Basilicata, diventando un punto di riferimento per il territorio.

L’esperienza maturata dall’associazione ha suscitato interesse anche a livello nazionale e internazionale. Nel 2022 una delegazione di Kaunas, Capitale Europea della Cultura, ha visitato Matera per conoscere da vicino il modello organizzativo dei volontari e approfondirne le buone pratiche. Nel 2024 l’associazione è stata invitata a Trento, Capitale Europea e Italiana del Volontariato, per presentare il proprio percorso durante un panel dedicato alla cittadinanza attiva.

Negli stessi anni, i volontari materani hanno inoltre svolto un’importante attività di mentoring a favore delle Capitali Italiane della Cultura Procida 2022 e Parma 2020+21, condividendo competenze ed esperienze maturate sul campo.

Con il nuovo accordo, i volontari di Open Culture 2019 saranno impegnati nel supporto alle attività del programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 e ad altre iniziative culturali promosse o sostenute dalla Fondazione.

La Fondazione Matera Basilicata 2019 si impegna a valorizzare la presenza e il contributo dei volontari all’interno di eventi e progetti, riconoscendo il ruolo fondamentale del volontariato culturale come elemento di partecipazione e coesione sociale.

L’accordo prevede inoltre il sostegno ai percorsi formativi dell’associazione e la promozione della partecipazione dei volontari presso Capitali Europee e Italiane della Cultura, Capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo, nonché festival e manifestazioni di rilievo regionale, nazionale e internazionale.

Il rinnovo della collaborazione conferma una visione condivisa che pone al centro le persone, la partecipazione attiva e la cultura come strumento di crescita, dialogo e sviluppo del territorio, rafforzando un modello di volontariato che continua a rappresentare una delle più importanti eredità di Matera 2019.

Il Presidente dell’Associazione Volontari Open Culture 2019, Ferdinando Trotta, dichiara:

«Il rinnovo di questa collaborazione rappresenta per noi un importante riconoscimento del percorso costruito negli anni grazie all’impegno e alla passione delle nostre volontarie e dei nostri volontari. Ringrazio la Fondazione Matera Basilicata 2019 per la fiducia rinnovata nella nostra associazione. Continueremo a sostenere con entusiasmo il programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, convinti che la cultura cresca attraverso la partecipazione delle persone. Il nostro impegno resterà quello di servire la comunità con responsabilità, passione e spirito di volontariato, perché il valore più grande di Matera sono le persone che ogni giorno se ne prendono cura.»