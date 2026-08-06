Corleto Perticara celebra la moda sartoriale: il 12 agosto la sfilata “Ogni punto una storia” firmata Erika Sarli

Mercoledì 12 agosto, alle ore 22.00, nella suggestiva cornice della Fontana Vecchia, andrà in scena la sfilata di moda “Ogni punto una storia”, un evento promosso dalla Pro Loco Corletana APS con il patrocinio del Comune di Corleto Perticara e ideato dalla stilista Erika Sarli, titolare dell’atelier “Con Ago e Filo – Sartoria e Abiti su Misura”.

La manifestazione rappresenta molto più di una semplice passerella: sarà un racconto fatto di tessuti, colori, linee e lavorazioni sartoriali che celebrano il valore dell’artigianato italiano e il legame profondo con il territorio. Ogni abito porterà con sé una storia, un’idea e un percorso creativo, espressione di una moda che nasce dalla cura dei dettagli e dalla ricerca della qualità.

Protagonista della serata sarà Erika Sarli, giovane stilista originaria di Corleto Perticara che, nonostante la giovane età, è riuscita a trasformare la passione coltivata fin da bambina in una professione. Dopo essersi formata nel settore della moda e aver partecipato nel 2018 a un’importante esperienza nell’ambito del Festival di Sanremo, ha scelto di investire nel proprio paese aprendo il suo atelier, dimostrando che è possibile fare impresa e creare valore anche nelle aree interne della Basilicata. Il suo lavoro nasce dall’osservazione dei tessuti e dalla continua ricerca di forme innovative, con l’obiettivo di realizzare capi unici e rigorosamente su misura, nei quali eleganza e personalità si fondono in un equilibrio perfetto. La sua storia è diventata negli ultimi anni un esempio di determinazione, talento e attaccamento alle proprie radici.

A presentare la serata sarà Cristina Longo, che accompagnerà il pubblico lungo un percorso fatto di emozioni, racconti e moda. Ad arricchire l’atmosfera contribuiranno gli interventi musicali di Maria Teresa Forte al violino, Angelica Pagliei alla voce e Marco Caldara alla tastiera, offrendo uno spettacolo nel quale arte, musica e sartoria dialogheranno in perfetta armonia.

L’iniziativa si inserisce nel calendario estivo degli eventi di Corleto Perticara e conferma la volontà della Pro Loco Corletana APS e dell’Amministrazione comunale di promuovere le eccellenze locali, sostenendo i giovani professionisti che hanno scelto di costruire il proprio futuro senza rinunciare alle proprie radici.

La sfilata “Ogni punto una storia” sarà un’occasione per ammirare creazioni originali, vivere un’esperienza culturale e artistica di grande fascino e riscoprire il valore autentico della sartoria artigianale, dove ogni cucitura racconta passione, impegno e identità. In un tempo in cui la moda è spesso dominata dalla produzione seriale, Erika Sarli propone una visione diversa, fondata sull’unicità, sull’ascolto delle persone e sulla capacità di trasformare un tessuto in un abito che racconta chi lo indossa.

L’appuntamento del 12 agosto si annuncia come un evento che unisce spettacolo, cultura e valorizzazione del territorio in una cornice di grande suggestione. Una serata che promette di trasformare la moda in un linguaggio capace di emozionare e di raccontare il territorio attraverso la bellezza delle sue creazioni, confermando come il talento e la passione possano diventare un patrimonio condiviso per l’intera comunità.