Schianto mortale sulla Statale 90 Bis: due vittime e un giovane in gravi condizioni

Due persone hanno perso la vita e un giovane è rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente stradale verificatosi durante la notte alle porte di Benevento.

Il violento impatto è avvenuto lungo la Strada Statale 90 Bis, in località contrada Ponte Valentino, dove, per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Focus e una Hyundai si sono scontrate frontalmente. La collisione è stata di estrema violenza, tanto che i propulsori delle due vetture sono stati sbalzati sull’asfalto.

A perdere la vita sono stati Antonio D. R., 65 anni, e Giovanni F., 61 anni, entrambi residenti a Benevento e occupanti della Ford Focus. I due sono deceduti sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

Il conducente dell’altra automobile, un 21enne di nazionalità rumena, ha riportato ferite di particolare gravità ed è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito d’urgenza in ospedale, dove è ricoverato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.