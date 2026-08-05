Policoro, il Consiglio di Stato chiude la partita: l’impianto di biometano si farà

POLICORO – Il Consiglio di Stato mette la parola fine alla lunga battaglia giudiziaria sull’impianto di biometano previsto a Policoro. Con la sentenza depositata nei giorni scorsi, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’appello presentato dal Comune, confermando la piena legittimità dell’iter autorizzativo e aprendo definitivamente la strada alla realizzazione dell’opera.

Una decisione destinata a incidere sul futuro del progetto, che negli ultimi anni ha acceso un acceso dibattito tra amministrazione comunale, cittadini, associazioni e società proponenti. Secondo il Consiglio di Stato, le autorizzazioni rilasciate rispettano il quadro normativo vigente e non emergono vizi tali da giustificare l’annullamento degli atti amministrativi.

La sentenza conferma quindi quanto già emerso nei precedenti gradi di giudizio, rafforzando la posizione delle società promotrici e degli enti che hanno seguito l’iter autorizzativo. Per il Comune di Policoro arriva invece una doppia battuta d’arresto: oltre al rigetto dell’appello, l’amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese legali.

Il progetto, fin dalla sua presentazione, aveva suscitato forti perplessità sul territorio. L’amministrazione comunale aveva espresso preoccupazioni per le possibili ricadute ambientali e per l’impatto su un’area caratterizzata da un’agricoltura di eccellenza, mentre i promotori hanno sempre sostenuto che l’impianto rispetta tutte le prescrizioni previste dalla normativa e rappresenta un investimento in linea con gli obiettivi della transizione energetica e dell’economia circolare.

Con la pronuncia del Consiglio di Stato, il contenzioso amministrativo può considerarsi sostanzialmente concluso. Per il progetto si apre ora la fase operativa, con la possibilità di avviare i lavori secondo quanto previsto dalle autorizzazioni già rilasciate.

La sentenza rappresenta un passaggio importante non solo per Policoro, ma anche per il settore delle energie rinnovabili in Basilicata, confermando il valore degli iter autorizzativi quando risultano conformi alla normativa e offrendo un punto di riferimento per future iniziative analoghe sul territorio.