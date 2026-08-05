Oro rosso e centro storico: a Senise la 24esima edizione de ‘U strittul ru zafaran’

Senise torna a celebrare uno dei suoi appuntamenti più identitari con la 24esima edizione de “U Strittul ru Zafaran”, in programma il 9, 10 e 11 agosto nel cuore del centro storico.

L’evento, organizzato e promosso dall’associazione A.S.S.A. – Associazione Sviluppo Storico Ambientale, nasce con l’obiettivo di valorizzare il borgo senisese, le sue tradizioni e il prodotto simbolo del territorio: il Peperone di Senise IGP.

Numerosi i partner dell’iniziativa: patrocinato dalla Città di Senise e dalla Regione Basilicata, infatti, l’evento gode della collaborazione del Consorzio di Tutela del peperone di Senise Igp, dell’Avis senisese, del Museo Etnografico del Senisese e della testata giornalistica lasiride.it.

Una manifestazione ormai consolidata, capace di unire cultura popolare, gastronomia, musica e momenti di aggregazione, trasformando vicoli e piazze del centro storico in un percorso di scoperta e partecipazione.

L’edizione 2026 prenderà il via il 9 agosto con una giornata dedicata alla conoscenza del territorio e delle sue produzioni.

Alle ore 10, presso l’azienda agricola Sud, si terrà l’iniziativa promossa dalla cooperativa Medihospes dal titolo “Accogliamoci con i colori della nostra terra”, con visite guidate e laboratori rivolti ai bambini dagli 11 ai 14 anni. Nel pomeriggio, alle 17.30 in Largo Castello, spazio ai giochi popolari dedicati ai più piccoli (delle classi d’età 2016-2020).

Alle 19 in Piazza Vittorio Emanuele è previsto il convegno promosso dal Consorzio di Tutela del peperone di Senise Igp dal titolo “Peperone di Senise IGP: dalla tutela allo sviluppo”, un momento di confronto dedicato alle prospettive future della filiera e del territorio.

L’incontro sarà incentrato sui temi della crescita della produzione, della disponibilità di acqua e del potenziamento della trasformazione, elementi considerati strategici per rafforzare il comparto e valorizzare una delle eccellenze agroalimentari lucane più conosciute.

A seguire si svolgeranno i giochi popolari per i ragazzi delle classi d’età 2013-2015 e dall’animazione curata direttamente dall’A.S.S.A. Junior.

La prima serata entrerà nel vivo alle 21 in Largo Rosario, con degustazioni e musica, per poi proseguire a Largo Chiesa Madre con lo “Strittul Night”, appuntamento dedicato al divertimento e alla musica.

Il 10 agosto proseguiranno le attività di valorizzazione del territorio con le visite guidate in azienda e al Museo Etnografico del Senisese.

La serata sarà invece dedicata alla tradizione dei giochi popolari tra i rioni, questa volta con la partecipazione degli adulti: l’appuntamento è alle 21 in Piazza Vittorio Emanuele, accompagnato da street band e intrattenimento.

Il momento clou sarà il finale dell’11 agosto, quando il centro storico ospiterà il tradizionale percorso artistico ed enogastronomico che partirà da Piazzetta San Francesco e si svilupperà lungo Corso Vittorio Emanuele.

Un viaggio tra sapori e creatività con stand degustativi ed espositivi, la consueta gara della ’nserta, showcooking, spazi dedicati al volontariato e tante iniziative collaterali.

A chiudere la manifestazione, allo scoccare della mezzanotte, sarà la Crusk Night Dj Set, con musica e sorprese finali.

“U Strittul ru Zafaran” si conferma così un appuntamento capace di raccontare l’anima di Senise attraverso il gusto, la memoria e la partecipazione collettiva, promuovendo il centro storico e uno dei prodotti lucani più conosciuti e apprezzati nel mondo: il Peperone di Senise IGP.

Gli artisti che animeranno la tre giorni: Euroband, Salvatore Castronuovo (S.O.S. Festa), Giuseppe Di Taranto con Macchie e Scialacore, Nicolinho, Angelo Calderaro, Dj Genny, Tony Crusk, Trio Mille Riassunti, Giovanni Prisco e Piacere Lucania, Rosario Damiani e VitaGiò, Paky T, Dj Domy, Mr Bix Voice, Meno per Meno Show.