“Maratea Jazz”: arrivano la “Papillon vintage swing band” e Giovanni Veronesi con “Musica da ripostiglio”

Prosegue con grande successo “Maratea Jazz”, la prestigiosa rassegna che anima l’estate lucana. Nelle serate dell’8 e 9 agosto, largo Cappuccini, ormai consacrato come il salotto del jazz della manifestazione, ospiterà due appuntamenti imperdibili all’insegna della grande musica, del cinema e delle atmosfere rétro.

Venerdì 8 agosto, alle ore 21.30, salirà sul palco la “Papillon vintage swing band” con lo spettacolo “Vecchia Italia”, un viaggio musicale dedicato agli amanti dello swing e della migliore tradizione italiana. Attraverso arrangiamenti raffinati, improvvisazioni e un coinvolgente ritmo swing, la formazione accompagnerà il pubblico in un omaggio alle canzoni e alle atmosfere che hanno segnato un’epoca, regalando una serata di eleganza, energia e divertimento.

Sabato 9 agosto, sempre alle 21.30 in largo Cappuccini, sarà invece protagonista il regista Giovanni Veronesi con lo spettacolo “Vi porto al cinema”, accompagnato dall’ensemble “Musica da ripostiglio”.

Autore di film di grande successo come Manuale d’amore, Che ne sarà di noi e Moschettieri del Re, Veronesi porterà in scena un racconto originale che intreccia aneddoti, esperienze personali e riflessioni sul cinema, sulla vita e sulle relazioni umane.

Ad accompagnare il suo racconto saranno le sonorità di “Musica da ripostiglio”, formazione apprezzata per l’originale fusione di jazz, swing, musica gitana, cabaret e suggestioni rétro. Il risultato sarà uno spettacolo coinvolgente, capace di alternare emozione, ironia e musica dal vivo in un dialogo continuo tra parole e note.

Due serate che confermano la vocazione di “Maratea Jazz” a proporre un cartellone di qualità, capace di coniugare grandi interpreti, contaminazioni artistiche e spettacoli pensati per coinvolgere un pubblico sempre più ampio.