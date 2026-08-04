Terremoto di magnitudo 4.3 nel Pisano: paura tra i cittadini, nessun ferito e monumenti aperti

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha interessato la Toscana settentrionale nella mattinata di oggi, intorno alle ore 10:15, provocando momenti di apprensione tra la popolazione. Il sisma è stato chiaramente avvertito in diverse aree comprese tra le province di Pisa, Lucca e Massa-Carrara, con segnalazioni arrivate anche dal territorio fiorentino.

Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato a circa 7 chilometri da Pisa, con un’ipocentro a una profondità di 8 chilometri.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha confermato attraverso i propri canali social che sono state immediatamente avviate tutte le verifiche da parte del sistema regionale di protezione civile per monitorare la situazione.

A Pisa il centralino dei Vigili del Fuoco ha ricevuto numerose richieste di informazioni da parte dei cittadini. In diversi edifici pubblici del centro città, così come in uffici e attività commerciali, molte persone hanno lasciato gli immobili per precauzione. Al momento, tuttavia, non risultano danni a edifici né persone ferite.

Il numero unico di emergenza 112 ha registrato centinaia di chiamate subito dopo il sisma. Alcune strutture sono state evacuate a scopo precauzionale, mentre proseguono i controlli sul territorio per escludere eventuali criticità.

Nessuna conseguenza è stata rilevata per la Torre di Pisa e per gli altri monumenti di Piazza dei Miracoli. Le verifiche effettuate hanno confermato la piena sicurezza del complesso monumentale, che rimane regolarmente aperto ai visitatori senza alcuna limitazione. Dopo i primi momenti di paura, la situazione è progressivamente tornata alla normalità e cittadini e attività hanno ripreso il consueto svolgimento della giornata.