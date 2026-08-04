Streaming: “Project Hail Mary” domina luglio in Italia, mentre l’effetto Nolan riporta “Troy” nella Top 10
L’estate cambia le abitudini degli spettatori italiani, ma non la voglia di grandi produzioni. Secondo le Streaming Charts di JustWatch relative a luglio 2026, L’ultima missione: Project Hail Mary è stato il film più visto del mese in Italia, confermandosi il titolo di riferimento per gli appassionati di fantascienza. Tra le serie TV, invece, il primato va a House of the Dragon, seguita da Silo e Widow’s Bay.
Tra i dati più interessanti emerge il ritorno di Troy nella Top 10 dei film più popolari. Secondo JustWatch, il fenomeno è legato all’attesa per il nuovo film di Christopher Nolan, Odissea, che ha riacceso l’interesse del pubblico verso le grandi epopee mitologiche.
Da segnalare anche l’ottima performance di Apple TV+, che piazza due produzioni originali nella Top 10 delle serie con Silo al secondo posto e Widow’s Bay al terzo.
La classifica dei film vede alle spalle di Project Hail Mary titoli come Pecore sotto copertura, Troy, Bugonia e Masters of the Universe, mentre completano la Top 10 28 anni dopo – Il tempio delle ossa, Enola Holmes 3, Messaggi per Isabelle, Una di famiglia e Finché morte non ci separi 2.
Sul fronte delle serie TV, House of the Dragon mantiene la leadership davanti a Silo e Widow’s Bay, seguite da Ovunque tu sia, The Bear, From, I Westies, Il Trono di Spade, Euphoria e The Boys.
Le classifiche sono elaborate sulla base dell’attività mensile degli utenti italiani di JustWatch, considerando interazioni come clic sulle offerte di streaming, aggiunta di titoli alla watchlist e contenuti contrassegnati come “visti”.
I dati vengono raccolti ogni giorno attraverso una community globale di oltre 60 milioni di utenti distribuiti in 140 Paesi.