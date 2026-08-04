STORIA E MEMORIA DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA: UN INCONTRO DIBATTITO A CASTELSARACENO CON L’ON. GIUSEPPE MOLINARI

CASTELSARACENO (PZ) – Un viaggio a ritroso nel tempo per analizzare l’impatto sociale, economico e civile della Democrazia Cristiana nelle piccole comunità locali, spina dorsale del consenso dello Scudocrociato.

Sabato 8 agosto 2026, alle ore 18:30, la suggestiva cornice di Piazza San Rocco a Castelsaraceno ospiterà l’incontro pubblico promosso dall’associazione culturale Planula dal titolo “Castelsaraceno e la Democrazia Cristiana tra storia e memoria”.

L’evento culturale nasce con l’intento di rievocare una stagione intensa della Repubblica Italiana. Un’epoca caratterizzata da partiti strutturati, grandi idealità e visioni sociali a lungo termine, confrontando quell’eredità con il panorama politico contemporaneo.

I lavori si apriranno con i saluti di Ida Iannella, Presidente dell’Associazione Culturale Planula, e di Don Vincenzo Iacovino, parroco di Castelsaraceno. L’introduzione storica sarà affidata a Vincenzo Capodiffero, scrittore, poeta e storico, che traccerà le coordinate del dibattito prima di cedere il passo al momento centrale della manifestazione.

Il cuore dell’iniziativa sarà una qualificata tavola rotonda che darà vita a un vero e proprio confronto generazionale.

Il dibattito ruoterà attorno ai traguardi amministrativi del passato e all’attualità dei valori dello Scudocrociato nel contesto odierno, parlando di centralità della persona, bene comune, solidarietà e capacità di ascolto del territorio.

A guidare e scandire i tempi di questo importante confronto ci sarà un moderatore d’eccezione: il giornalista Rai Eugenio Montesano, la cui autorevolezza e professionalità garantiranno un dibattito dinamico e approfondito.

Il valore culturale dell’appuntamento sarà ulteriormente impreziosito dalla presenza dell’On. Giuseppe Molinari, già Deputato della Repubblica Italiana e ultimo segretario regionale della DC Basilicata.

Autentico custode e memoria storica della DC lucana, l’On. Molinari offrirà una testimonianza documentata sul ruolo cruciale che il partito ha avuto nello sviluppo infrastrutturale, economico e sociale della regione.

A comporre e ad arricchire questo importante tavolo di discussione siederanno il sindaco di Castelsaraceno Rocco Rosano, il giurista e ricercatore Mario Golia, la consigliera comunale di Castelsaraceno e consigliera nazionale ANCI Carmela Iannella e Felice Latronico, già sindaco di Castelsaraceno per la Democrazia Cristiana.

La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare a questa serata di riflessione condivisa che unisce la nostalgia della grande storia d’Italia alla progettualità per il futuro delle comunità locali.