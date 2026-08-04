CRONACA
Sanità nel Senisese, il Comitato rilancia: «Subito il Tavolo Tecnico sulla Casa di Comunità HUB di Senise»
Il Comitato per la Sanità si è riunito nella Camera del Lavoro della CGIL, nel pomeriggio del 3 agosto, per esaminare la situazione relativa alla Casa di Comunità HUB di Senise.
Nel corso dell’incontro è stato deliberato di avviare iniziative di informazione rivolte alla cittadinanza, finalizzate ad illustrare le differenze tra Casa di Comunità HUB e Casa di Comunità SPOKE, secondo quanto previsto dal DM 77.
Il Gruppo ribadisce la necessità di dare attuazione alla determinazione assunta dal Presidente della Giunta Regionale, Vito Bardi, nel corso della riunione del 29 giugno, con la convocazione del Tavolo Tecnico. A oltre un mese da quell’impegno, la convocazione non è ancora avvenuta.
Il Gruppo di Lavoro per la Sanità nel Senisese