Controlli straordinari della Polizia: arrestato pusher irregolare, poi trasferito al CPR

Nel corso delle attività straordinarie di vigilanza e prevenzione predisposte dalla Polizia di Stato durante il periodo estivo, gli agenti hanno fermato e arrestato un cittadino straniero risultato privo di regolare permesso di soggiorno.

L’intervento è scattato quando una pattuglia della Squadra Volante ha notato l’uomo assumere un comportamento sospetto alla vista degli operatori. Fermato per un controllo, alla richiesta di esibire i documenti, il soggetto ha cercato di sottrarsi all’identificazione dandosi alla fuga.

Raggiunto e bloccato in pochi istanti, è stato sottoposto a perquisizione personale. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto della sostanza stupefacente, immediatamente sequestrata.

Successivamente l’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Dagli approfondimenti è emerso che si trovava irregolarmente sul territorio italiano.

Al termine delle verifiche, il cittadino extracomunitario è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la casa circondariale di Potenza. Una volta scarcerato, è stato trasferito nel Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Palazzo San Gervasio.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità e al traffico di droga messe in campo dalla Polizia di Stato, che prosegue anche nei controlli finalizzati a verificare la regolarità della presenza dei cittadini stranieri sul territorio nazionale, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica.