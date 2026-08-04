Alsia, pubblicati due avvisi di aste pubbliche

L’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in agricoltura ha pubblicato sul BUR della Regione Basilicata n. 35 del 1° agosto 2026 due avvisi di asta pubblica dei beni della Riforma Fondiaria.

Le perizie per la stima del valore degli immobili – spiega l’Alsia – sono state effettuate in base a quanto fissato dal nuovo Regolamento regionale n. 3/2022 sulla gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria.

MONTESCAGLIOSO – Oggetto dell’asta è un terreno agricolo di media pendenza di circa 0,75 ettari situato in località Difesa della Murgia. Il prezzo di vendita a base d’asta è di € 4.344,00.

GARAGUSO – Il bene oggetto dell’asta è una casa colonica con annessi depositi e terreni per un’estensione di circa sei ettari, costituito da due corpi distinti, in zona agricola località Canalecchia.

Il terreno è di scarsa fertilità, media e alta pendenza, difficilmente accessibile attraverso strada comunale e tratturo. Il prezzo di vendita a base d’asta è di € 38.604,13.

La visione degli immobili potrà avvenire tramite sopralluogo previo appuntamento entro il 21 settembre.

Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso presso l’Ufficio Protocollo dell’Agenzia (Via Annunziatella 64, Matera) entro le ore 13:00 del 28 settembre 2026.

L’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio della migliore offerta pervenuta, superiore o maggiore alla base d’asta.

È possibile prendere visione dei due avvisi sul sito dell’Agenzia alsia.it nella sezione Notizie.