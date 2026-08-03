Treno esce dai binari nel Romano dopo l’impatto con due bovini: nessun ferito tra i 450 passeggeri

Momenti di apprensione nelle prime ore della mattinata lungo la linea ferroviaria Roma-Firenze convenzionale, dove un convoglio è uscito dai binari a circa un chilometro dalla stazione di Piana Bella, nel territorio comunale di Montelibretti, in provincia di Roma.

Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, l’incidente sarebbe stato provocato dall’urto del treno contro due bovini presenti sulla sede ferroviaria. Nonostante il deragliamento, le circa 450 persone a bordo non hanno riportato ferite.

Per consentire ai viaggiatori di proseguire il percorso, Ferrovie ha organizzato l’arrivo di un secondo convoglio destinato al trasferimento dei passeggeri.

L’episodio ha avuto ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Rete Ferroviaria Italiana ha reso noto che, a partire dalle 5:10, il traffico sulla linea Roma-Firenze convenzionale è stato sospeso nel tratto compreso tra Monterotondo e Fara Sabina a causa dell’investimento di animali di grossa taglia.

La sospensione del servizio sta comportando ritardi, modifiche agli itinerari e cancellazioni di alcuni treni. Per limitare i disagi, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra le stazioni di Monterotondo e Fara Sabina.