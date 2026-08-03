Tragedia sulle strade del Bresciano: due giovani perdono la vita in un drammatico schianto

BRANDICO (Brescia) – Due ragazzi di 22 anni hanno perso la vita nella notte in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Brandico, nel Bresciano. I due viaggiavano insieme ad altri due giovani a bordo di una Ford Focus, che stava percorrendo la strada provinciale in direzione Crema quando, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita dalla carreggiata terminando la sua corsa in un fossato.

Le vittime sono Samir Nazid e Amine Satifi, entrambi deceduti sul colpo a causa della violenza dell’impatto. A nulla sono serviti i soccorsi giunti tempestivamente sul posto.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo probabilmente durante una manovra di sorpasso. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio dei carabinieri e degli agenti della Polizia Stradale, che stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta sequenza dei fatti.

Lo schianto è stato particolarmente devastante. Il conducente dell’auto e il passeggero seduto sul sedile posteriore sono morti sul posto. Gli altri due occupanti della vettura, di 25 e 23 anni, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Il 25enne avrebbe riportato le conseguenze più gravi, mentre l’altro giovane ha riportato lesioni di minore entità.