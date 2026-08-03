Tragedia in Perù, il cordoglio di Pittella: “L’intera Basilicata è vicina alle famiglie delle vittime”

“Esprimo il più profondo cordoglio per la tragedia avvenuta in Perù, che è costata la vita a sette cittadini italiani, tra i quali persone di origine lucana. Alla sofferenza delle loro famiglie si uniscono, oltre alla mia personale vicinanza, anche quella dell’intero Consiglio regionale della Basilicata e della Commissione regionale dei Lucani nel Mondo”.

È il messaggio del presidente del Consiglio regionale della Basilicata e della Commissione regionale dei Lucani nel Mondo, Marcello Pittella, che ha espresso il proprio dolore per la drammatica vicenda che ha colpito anche la comunità lucana.

“Il legame che unisce alcune delle vittime alla Basilicata – sottolinea Pittella – rende questa tragedia particolarmente dolorosa per la nostra comunità. La nostra è una terra che continua a riconoscersi nei suoi corregionali ovunque essi vivano e considera le comunità lucane all’estero parte integrante della propria storia e della propria identità. Per questo, il ricordo delle vittime appartiene oggi all’intera Basilicata”.

Il presidente ha infine ribadito la vicinanza delle istituzioni regionali ai familiari delle vittime, condividendo il dolore di una perdita che coinvolge profondamente anche la comunità lucana.