Michele Miglionico riceve il Premio Lucania Oro 2026

Lo stilista lucano entra nell’albo d’oro del prestigioso premio di Pomarico, accanto a protagonisti delle istituzioni, della cultura, dell’impresa, dell’arte e dello spettacolo che hanno dato lustro alla Basilicata nel mondo.

Lo stilista Michele Miglionico è tra i protagonisti della 15ª edizione del Premio Lucania Oro 2026, prestigioso riconoscimento promosso dal Comune di Pomarico per celebrare personalità che, attraverso il proprio talento e il proprio impegno, hanno contribuito alla crescita culturale, economica e sociale della Basilicata.

La cerimonia si è svolta nella cornice di Piazza Liberazione, nel cuore del centro storico di Pomarico, alla presenza del sindaco Francesco Mancini e dell’Assessore della Cultura Beatrice Ilaria Difesca, delle varie autorità civili e istituzionali, di rappresentanti del mondo della cultura, dell’imprenditoria e dello spettacolo, oltre a un numeroso pubblico.

A Michele Miglionico è stato conferito il “Premio Lucania Oro 2026” con la seguente motivazione:

«Per aver portato l’arte della sartorialità italiana sulle più prestigiose passerelle internazionali, affermando attraverso creatività, eleganza e maestria artigianale un modello d’eccellenza riconosciuto nel mondo. Ambasciatore dell’identità lucana e del Made in Italy, rappresenta un punto di riferimento nella valorizzazione della cultura dell’Alta Moda e della tradizione sartoriale italiana.»

Il riconoscimento vuole celebrare il valore della carriera dello stilista dedicata alla valorizzazione dell’Alta Moda italiana e alla promozione internazionale della creatività e dell’eccellenza manifatturiera del nostro Paese.

Inoltre il premio assume un significato particolarmente importante per il forte legame che lo stilista ha sempre mantenuto con la Basilicata, terra d’origine che rappresenta una fonte inesauribile di ispirazione. Nei suoi lavori convivono richiami alla storia, alle tradizioni, alla spiritualità e al patrimonio artistico lucano, reinterpretati attraverso il linguaggio universale dell’Alta Moda.

Giunto alla quindicesima edizione, il Premio Lucania Oro si conferma come uno dei riconoscimenti più autorevoli della regione, capace negli anni di valorizzare personalità che hanno rappresentato e rappresentano autentici ambasciatori della Basilicata nei rispettivi ambiti.

Nel prestigioso albo d’oro del Premio figurano illustri protagonisti della vita pubblica italiana, tra cui Emilio Colombo, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana; Michele Giordano, Cardinale e Arcivescovo cattolico; Giuseppe Nicoletti, imprenditore; Giuseppe Appella, filosofo, critico d’arte e responsabile di importanti gallerie e musei italiani; Mariele Ventre, direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano; Pasquale Natuzzi, imprenditore; Luigi Gallo, maestro sarto; Gianni Pittella, deputato, senatore della Repubblica Italiana e vicepresidente vicario del Parlamento Europeo; Giuseppe Marco Albano, regista, sceneggiatore e produttore; Giampaolo D’Andrea, storico, docente universitario, politico e già Sottosegretario della Repubblica Italiana; Antonio Felice Uricchio, giurista, professore ordinario di Diritto tributario e già Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Pietro Laureano, architetto e urbanista; Amerigo Restucci, architetto e già rettore dell’Università IUAV di Venezia; Domenico Fortunato, attore, regista e sceneggiatore; Francesco Artese, artista; Luigi De Canio, allenatore di calcio ed ex calciatore; Carmen Lasorella, giornalista, scrittrice ed ex direttrice di Rai International; Joe Capalbo, attore; Luigi Diotaiuti, chef e Ambasciatore della Cucina Italiana nel Mondo; Cinzia Giorgio, scrittrice e storica; Angela Mauro, giornalista, inviata a Bruxelles, esperta di politica europea e saggista.

Con l’assegnazione del “Premio Lucania Oro 2026”, Michele Miglionico entra così in una galleria di personalità che hanno saputo distinguersi per talento, passione e capacità di rappresentare i valori della Basilicata oltre i confini regionali e nazionali.

Un riconoscimento che celebra non solo un percorso professionale, ma anche il ruolo dell’Alta Moda italiana come patrimonio culturale, creativo e manifatturiero capace di raccontare nel mondo l’eccellenza del Made in Italy.