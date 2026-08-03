Grande successo al Parco della Grancia: un weekend da tutto esaurito tra natura, tradizione ed emozioni epiche con “La StoriaBandita”

Un pubblico caloroso, numeroso e partecipe ha riempito le aree del Parco Storico Rurale Ambientale della Basilicata nel corso del weekend, confermando ancora una volta la straordinaria attrattività dell’area naturale di Brindisi Montagna. Sotto un suggestivo cielo stellato, la grande Storia ha aperto il suo cuore, regalando ai visitatori un’esperienza indimenticabile che unisce cultura, spettacolo ed identità territoriale.

La giornata di ieri si è rivelata un vero e proprio successo fin dalle prime ore del mattino. Immersi nel fascino dei boschi della Grancia, i tanti ospiti presenti hanno potuto vivere da vicino le meraviglie della natura grazie ai voli maestosi degli esemplari della falconeria, immergendosi al contempo nei suoni, profumi e sapori autentici della tradizione enogastronomica lucana.

Il punto culminante della serata si è raggiunto con l’attesa andata in scena de “La Storia Bandita”, il primo Cinespettacolo all’aperto d’Italia.

La straordinaria macchina organizzativa, resa viva dalla passione di oltre centinaia di figuranti in costume e da uno staff tecnico di prim’ordine, ha trasportato gli spettatori in un viaggio epico e travolgente rievocando le vicende del Brigantaggio con effetti speciali, proiezioni e scenografie mozzafiato.

Soddisfatti gli organizzatori che desiderano esprimere un sincero ringraziamento a tutto il pubblico presente che ha reso unica la serata, oltre a rivolgere un immenso applauso alle maestranze e a tutti i volontari che, settimana dopo settimana, rendono possibile la magia del primo parco storico-ambientale d’Italia.

Ma l’avventura non finisce qui: il viaggio continua! La magia del Parco della Grancia riaprirà le proprie porte e darà appuntamento a tutti i visitatori a partire da sabato prossimo.

Considerata la grande affluenza e la forte richiesta, si consiglia di non attendere l’ultimo momento e di assicurarsi per tempo i tagliandi d’ingresso acquistandoli comodamente online sul sito ufficiale parcograncia.com.