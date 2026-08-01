Scuola Calcio Franco Selvaggi, Angelo Coretti torna alla guida dell’Area Portieri dell’attività agonistica

La Scuola Calcio Franco Selvaggi annuncia il ritorno di Angelo Coretti, che nella stagione sportiva 2026/2027 ricoprirà il ruolo di coordinatore dell’Area Portieri dell’attività agonistica.

Portiere materano, classe 1982, Coretti ha costruito una carriera di rilievo difendendo i pali di numerose società tra Puglia e Basilicata. Tra le esperienze più significative figurano le stagioni disputate con il Matera, con cui ha vestito la maglia biancazzurra dal 2004 al 2006 nel campionato di Serie D. Nel corso della sua carriera ha inoltre giocato con Magna Grecia Bernalda, Castellaneta, Rionero, Massafra, Pisticci, Policoro e Altamura.

Conclusa l’attività da calciatore, ha intrapreso proprio nella Scuola Calcio Franco Selvaggi il percorso da preparatore dei portieri, maturando successivamente importanti esperienze nel calcio dilettantistico pugliese e lucano.

Il suo ritorno rappresenta un innesto di grande valore per il progetto tecnico della società. Coretti metterà a disposizione dei giovani portieri dell’attività agonistica l’esperienza acquisita sul campo, accompagnandoli in un percorso di crescita tecnica, atletica e caratteriale.

Alle competenze professionali si aggiungono qualità umane che ne hanno sempre contraddistinto il lavoro: empatia, disponibilità, passione e capacità di instaurare un rapporto autentico con i ragazzi. Caratteristiche che gli consentiranno di essere non soltanto una guida tecnica, ma anche un importante punto di riferimento durante il loro percorso formativo.

La Scuola Calcio Franco Selvaggi prosegue così nella costruzione di uno staff qualificato, affidando un settore particolarmente delicato e specialistico a una figura che conosce profondamente la società, i suoi valori e la sua filosofia.