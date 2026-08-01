Dal Materano parte il percorso di ascolto di Michele Casino: focus su servizi, infrastrutture e territorio

Si è svolta quest’oggi alla presenza di giornalisti, amministratori dei comuni del Materano, amici e sostenitori, la conferenza stampa del consigliere regionale Michele Casino, dedicata alla presentazione del nuovo progetto di ascolto del territorio della provincia di Matera.

All’incontro era presente anche il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, cui il consigliere ha rinnovato il proprio sostegno istituzionale.

Casino ha illustrato un percorso di ascolto che toccherà tutti i principali centri del Materano, con l’obiettivo di raccogliere esigenze, criticità e proposte direttamente dalle comunità locali. La prima tappa è fissata per sabato 8 agosto, alle ore 19, a Bernalda, in corso Umberto I nei pressi del civico 162, vicino la farmacia Cerrotti.

Nel corso della conferenza è stato affrontato anche il tema della situazione del territorio ionico, evidenziando come diverse aree presentino condizioni non ottimali e richiedano un confronto diretto e costante con le amministrazioni comunali.

Casino ha invitato i sindaci e gli amministratori a segnalare con chiarezza ciò che è necessario per migliorare la qualità dei servizi e delle infrastrutture, sottolineando che il periodo estivo, meno gravoso dal punto di vista lavorativo, è ideale per organizzare incontri territoriali.

Il consigliere ha inoltre ribadito la posizione sua e del presidente Vito Bardi sul tema del deposito nazionale delle scorie nucleari: una posizione netta e chiara, contraria all’ipotesi di collocare il deposito in Basilicata.

Casino ha concluso ringraziando gli amici della provincia, gli amministratori presenti e il sindaco Nicoletti per la partecipazione e il sostegno.

Al tavolo con il consigliere Casino erano presenti: Fortunato Martoccia, consigliere comunale di Matera – Matera2030; Berardina Avantaggiato, presidente del Consiglio comunale di Bernalda; Fabiana Bitonte, consigliera comunale di Montalbano; Antonio Quarato, segretario cittadino di Montescaglioso – Forza Italia; Danilo Viggiano, segretario cittadino di Bernalda – Forza Italia; Nicola Casino, consigliere comunale di Matera- Matera2030; Giuseppe Casino, assessore del comune di Matera.