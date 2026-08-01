AL VIA LA QUINTA STAGIONE DELL’ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Ci sono musiche che sembrano appartenere naturalmente all’estate. Melodie che attraversano il tempo con la loro leggerezza, capaci di evocare giardini illuminati dalla luna, eleganti feste di corte, piazze in festa e paesaggi mediterranei.

Sono pagine che raccontano il piacere dell’incontro, della condivisione e della bellezza. È questo lo spirito di “Serenate, Danze e Divertimenti”, la quinta Stagione Estiva della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera: un viaggio tra alcune delle composizioni più brillanti e coinvolgenti del repertorio sinfonico, dove la musica dialoga con i luoghi e diventa occasione di incontro tra artisti, comunità e territorio.

Dal 3 al 13 agosto, l’Orchestra Sinfonica di Matera sarà protagonista di un tour musicale che toccherà undici località della provincia, trasformando piazze, castelli, chiostri e siti monumentali in palcoscenici d’eccezione e confermando la vocazione dell’Orchestra a portare la musica fuori dai teatri, nel cuore delle comunità.

L’inaugurazione è in programma lunedì 3 agosto alle ore 21.00, in piazza Montegrappa a Borgo La Martella (Matera), con il concerto aperto al pubblico nella formula della prova generale, un appuntamento che offrirà ai cittadini l’opportunità di assistere alla preparazione del concerto e di vivere da vicino il lavoro dell’Orchestra.

Il cartellone proseguirà il 4 agosto al Castello del Malconsiglio di Miglionico, il 5 agosto a Bernalda in Largo Chiesa Madre, il 6 agosto nell’Abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso, il 7 agosto sul Sagrato della Chiesa Madre di Pomarico, l’8 agosto all’Anfiteatro Totò di Nova Siri, il 9 agosto a Matera nel complesso de Le Monacelle, il 10 agosto ai Giardini Rondinelli di Montalbano Jonico, l’11 agosto nel Chiostro del Convento dei Santi Luca e Giuliano di Grottole, il 12 agosto ai Giardini Murati di Policoro e si concluderà il 13 agosto in Piazza Purgatorio a Grassano. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.00.

Sul podio salirà la direttrice d’orchestra Teresa Laera, musicista apprezzata per l’eleganza interpretativa, il rigore musicale e la particolare sensibilità nella valorizzazione del repertorio orchestrale.

La sua attività artistica l’ha portata a dirigere numerose compagini sinfoniche e a collaborare con prestigiose istituzioni musicali, distinguendosi per una direzione capace di coniugare precisione tecnica, energia espressiva e grande attenzione al dialogo con i professori d’orchestra e con il pubblico.

«In pochi anni siamo riusciti a costruire una realtà artistica stabile, riconosciuta e profondamente radicata nel territorio – dichiara la presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, Gianna Racamato –. La Stagione Estiva rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della nostra attività, perché conferma il legame profondo che unisce l’Orchestra al territorio.

Portare la musica nelle piazze, nei castelli, nei chiostri e nei luoghi simbolo della provincia significa rendere la cultura accessibile, condivisa e vicina alle persone. La nostra Orchestra cresce insieme alla comunità che la sostiene ed è ormai un patrimonio culturale dell’intera Basilicata, capace di valorizzare i luoghi attraverso il linguaggio universale della musica.»

Per il direttore artistico Saverio Vizziello, «la Fondazione continua a investire nella qualità artistica, ma anche nella valorizzazione delle professionalità che il territorio è stato capace di formare. Nell’organico dell’Orchestra siedono numerosi musicisti che hanno compiuto il loro percorso di studi presso il Conservatorio “Egidio Romualdo Duni” di Matera.

È un elemento di grande valore, perché dimostra come il rapporto tra formazione e produzione musicale possa diventare un modello virtuoso. Offrire a tanti giovani professionisti la possibilità di suonare nella propria Orchestra significa contribuire alla crescita culturale della città e creare opportunità concrete per il futuro della musica in Basilicata.»

Con la quinta Stagione, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera rinnova la propria missione: diffondere la cultura musicale, promuovere il talento, sostenere le nuove generazioni di musicisti e rafforzare il ruolo dell’Orchestra quale ambasciatrice culturale di Matera e della Basilicata.