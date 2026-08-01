Addio a Franco Baresi, il calcio saluta una leggenda: il mondo dello sport si stringe attorno al capitano del Milan

Il calcio perde uno dei suoi simboli più autentici. Franco Baresi si è spento dopo una lunga malattia, lasciando un vuoto profondo nel mondo dello sport e in milioni di tifosi che, in Italia e all’estero, ne hanno ammirato il talento, la correttezza e la straordinaria fedeltà ai colori rossoneri.

L’ex capitano del Milan aveva affrontato con determinazione il difficile percorso di cura iniziato circa un anno fa, quando era stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione di un nodulo polmonare. Dopo una fase di apparente miglioramento, culminata con la partecipazione come tedoforo alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina allo stadio di San Siro, le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso.

Il cordoglio del Milan e del mondo del calcio

La notizia ha suscitato un’ondata di commozione. Il Milan ha affidato ai social un messaggio ricco di emozione, ricordando come Baresi rappresenti per sempre uno dei pilastri della storia del club e un esempio destinato a rimanere nel patrimonio umano e sportivo della società.

Il ricordo dell’ex difensore ha rapidamente superato i confini italiani. Numerosi club internazionali, tra cui Real Madrid e Barcellona, insieme alla UEFA e alle società di Serie A, hanno espresso il proprio cordoglio, rendendo omaggio a un campione considerato tra i più grandi interpreti del ruolo nella storia del calcio.

L’omaggio di Maldini: “Ci hai insegnato cosa significa essere un leader”

Tra i messaggi più sentiti spicca quello di Paolo Maldini, che ha condiviso per anni con Baresi lo spogliatoio rossonero. L’ex capitano ha ricordato il compagno come una guida dentro e fuori dal campo, sottolineando il suo esempio di dedizione, spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia.

Maldini ha evidenziato come Baresi sia stato per lui un punto di riferimento sin dagli esordi, capace di trasmettere con i fatti, più che con le parole, il significato dell’essere leader e il valore della responsabilità nei confronti della squadra.

Un simbolo di fedeltà ai colori rossoneri

Per il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, Franco Baresi ha incarnato come pochi altri i valori che identificano il club. Anche durante gli ultimi mesi della malattia, ha continuato a dimostrare vicinanza alla società, offrendo un esempio di dignità e appartenenza destinato a lasciare un’eredità indelebile.

Ai tributi si sono uniti numerosi ex compagni e protagonisti della storia rossonera, da Pietro Paolo Virdis a Filippo Galli, fino ad Andriy Shevchenko e Clarence Seedorf, che lo hanno ricordato come un campione straordinario e una figura capace di ispirare intere generazioni di calciatori.

Anche la stampa internazionale ha dedicato ampio spazio alla sua scomparsa, definendolo un innovatore del ruolo difensivo e uno dei punti di riferimento del grande Milan che dominò il calcio europeo tra gli anni Ottanta e Novanta.

Il ricordo delle istituzioni

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dalle istituzioni sportive e politiche. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato Baresi come un esempio di lealtà, serietà e dedizione, sottolineando come abbia legato l’intera carriera alle sole maglie del Milan e della Nazionale italiana.

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha definito la sua scomparsa una perdita enorme per lo sport italiano, mentre il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha ricordato la dignità con cui ha affrontato ogni sfida della propria vita, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

L’ultimo saluto

La camera ardente sarà riservata ai familiari e agli amici più stretti. I funerali si svolgeranno martedì nella Basilica di Sant’Ambrogio, a Milano, dove tifosi, istituzioni e personalità del calcio potranno rendere omaggio a una delle bandiere più amate della storia rossonera.

Nel suo paese natale, Travagliato, in provincia di Brescia, saranno osservati tre giorni di lutto cittadino. Un tributo a un uomo che, oltre ai successi sportivi, lascia il ricordo di una figura apprezzata per integrità, umiltà e rispetto, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento ben oltre il mondo del calcio.