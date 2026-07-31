Torna il Senise Summer Festival: il 7 agosto Piazza Aldo Moro si accende con musica, spettacolo e divertimento

Senise (PZ) – Dopo il successo della prima edizione, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lucana. Venerdì 7 agosto 2026, a partire dalle ore 20:00, Piazza Aldo Moro ospiterà la II edizione del Senise Summer Festival, una serata all’insegna della musica dal vivo, dell’intrattenimento e della valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Nato nel 2025 da un’idea di Calì Events, guidata da Nicola Lista, il festival si è affermato sin dal suo esordio come un evento capace di unire spettacolo, tradizione e promozione del territorio, trasformando il cuore di Senise in un punto di incontro per cittadini, giovani e visitatori provenienti da tutta la Basilicata e dalle regioni limitrofe.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di raccontare l’identità della comunità attraverso la musica, la convivialità e la valorizzazione delle eccellenze locali, a partire dal celebre Peperone di Senise IGP, simbolo del territorio.

Forte dell’entusiasmo raccolto nella prima edizione, il Senise Summer Festival 2026 propone un cartellone ancora più ricco e coinvolgente.

Ad aprire la serata saranno i Blood Moon, seguiti dall’atteso concerto de Gli Amarimai, protagonisti dello Spizzikina Tour, formazione capace di fondere sonorità popolari del Sud Italia con uno spettacolo coinvolgente e ricco di energia.

Sul palco saliranno inoltre la cantante Erika Marcelli e l’artista Ndrijuzz, mentre la conduzione sarà affidata alla giornalista e presentatrice Stefania Cavaliere.

A fare da cornice alla manifestazione ci sarà un’ampia area food con stand gastronomici dedicati alla preparazione e alla degustazione dei prodotti tipici del territorio. Il pubblico potrà inoltre gustare birra artigianale e una selezione di cocktail esclusivi realizzati con il celebre peperone crusco di Senise, ideati appositamente per il Senise Summer Festival.

Un connubio tra musica, gusto e tradizione pensato per offrire ai partecipanti un’esperienza completa, capace di valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Gran finale con La Nave Anni ’90, il format che farà rivivere i grandi successi dance e pop che hanno segnato un’intera generazione. Un coinvolgente party musicale con animazione, effetti scenici e tanta energia trasformerà Piazza Aldo Moro in una grande festa a cielo aperto, regalando al pubblico un finale spettacolare.

L’evento sarà inoltre ripreso dalle telecamere di Canale Italia Sky 913, di Azzurra TV Italia canale 95 del digitale terrestre regionale Puglia e Basilicata e canale 244 HbbTV nazionale.

Il servizio sarà visibile anche tramite app per dispositivi Android. Per conoscere la data e l’orario della messa in onda del servizio, realizzato dalla giornalista Cristina Longo, sarà possibile seguire gli aggiornamenti pubblicati sulla pagina ufficiale di Calì Events.

Il Senise Summer Festival si conferma così uno degli eventi di punta dell’estate senisese, con l’obiettivo di promuovere il territorio, sostenere la socialità e offrire occasioni di qualità per residenti e turisti.

L’evento è proposto e organizzato da Calì Events & Nima Eventi, con il patrocinio e il contributo del Comune di Senise, che si ringrazia per il sostegno alla realizzazione della manifestazione.

Un ringraziamento va inoltre agli sponsor Bellusci Group, Gemi Elettronica, La Dolce Vita Coffee & Drink e Ristorante Pizzeria Calycanthus, che hanno scelto di sostenere questa seconda edizione del festival.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 7 agosto, dalle ore 20:00, in Piazza Aldo Moro.

Una serata pensata per celebrare la musica, il divertimento e l’identità di Senise, confermando il Senise Summer Festival come un evento destinato a crescere e a diventare un punto di riferimento dell’estate in Basilicata.