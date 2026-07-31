Dodici anni di Temptation Island: Filippo Bisciglia racconta il successo del viaggio nei sentimenti

ROMA – Da dodici anni Filippo Bisciglia è il volto che accompagna milioni di telespettatori nel viaggio nei sentimenti di Temptation Island, il reality che mette alla prova le relazioni di coppia ed è diventato uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate televisiva di Mediaset.

Ripercorrendo il cammino del programma, Bisciglia sottolinea con soddisfazione la crescita costante del format, capace di conquistare il pubblico stagione dopo stagione fino a raggiungere risultati record negli ascolti.

«Se penso a dove siamo partiti nel 2014 e a dove siamo arrivati oggi è davvero incredibile», racconta. L’ultima edizione ha fatto registrare numeri eccezionali, con uno share record del 35,5% nell’ultima puntata e oltre 4,4 milioni di telespettatori per la penultima, confermando il grande seguito del programma.

Secondo il conduttore, il successo nasce da una combinazione di elementi: «La scelta delle coppie è fondamentale, così come il grande lavoro degli autori, di Raffaella Mennoia, che cura il programma, e di Maria De Filippi, che ha creduto in me e alla quale devo moltissimo. A questo si aggiunge un montaggio straordinario e il fatto che il pubblico si riconosce nelle storie raccontate. Temptation Island rappresenta dinamiche reali, magari amplificate dalla televisione, ma capaci di coinvolgere ed emozionare».

Nel corso degli anni anche il ruolo di Bisciglia si è evoluto. Da semplice narratore è diventato un conduttore sempre più presente e partecipe delle vicende dei protagonisti.

«All’inizio il ruolo del narratore era perfetto. Oggi mi sento a tutti gli effetti un conduttore. Ho sempre sognato di guidare un programma in studio o un game show e mi sentirei pronto anche per questa esperienza. Tuttavia non sono uno che va a chiedere occasioni: ho sempre preferito lasciare che sia il lavoro a parlare».

Quanto al maggiore coinvolgimento mostrato nell’ultima stagione, Bisciglia chiarisce: «Sono sempre stato lo stesso. Mi fa sorridere leggere che qualcosa sarebbe cambiato perché oggi sono single. In tutte queste edizioni ho sempre cercato di metterci il cuore».

Terminata la stagione televisiva, il conduttore si concederà alcuni giorni di riposo prima di dedicarsi al debutto del suo spettacolo teatrale, “Prima della prima – Il mio viaggio nei sentimenti”, in partenza il 13 novembre da Torino.

Uno spettacolo che racconterà anche qualcosa della sua esperienza personale, pur non essendo incentrato esclusivamente su Temptation Island.