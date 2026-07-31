Cicala: Agri Hub aperto agli Aggregatori della filiera

“Prosegue il percorso di costruzione della filiera agricola prevista dal progetto Agri Hub Basilicata. È infatti possibile, per i soggetti in possesso dei requisiti previsti, presentare una manifestazione d’interesse per assumere il ruolo di Aggregatore della filiera”.

Lo dichiara l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, ricordando che la raccolta delle manifestazioni d’interesse è promossa da Eni Natural Energies, soggetto attuatore del progetto, nell’ambito delle iniziative di sviluppo territoriale condivise con la Regione Basilicata e realizzate in collaborazione con ALSIA.

“Nei mesi scorsi – prosegue Cicala – abbiamo accompagnato l’evoluzione di questa iniziativa, prima illustrando i risultati della fase sperimentale e successivamente condividendo, anche nell’ambito del Tavolo Verde con il partenariato agricolo, la necessità di favorire la più ampia diffusione delle opportunità offerte dal progetto. Oggi riteniamo importante richiamare nuovamente l’attenzione del sistema agricolo lucano su questa possibilità”.

Gli Aggregatori avranno il compito di coordinare i produttori agricoli aderenti, garantire la tracciabilità delle produzioni, il rispetto dei protocolli agronomici e l’organizzazione delle diverse fasi della filiera, contribuendo allo sviluppo di un modello fondato su sostenibilità, innovazione e qualità.

Possono presentare la propria manifestazione d’interesse, secondo le modalità e i requisiti previsti dall’avviso, imprese agricole singole o associate, cooperative agricole, consorzi di produttori e organismi riconosciuti dalla Regione Basilicata.

“Il Dipartimento Politiche agricole della Regione Basilicata continuerà ad accompagnare questo percorso – conclude Cicala – favorendo la massima diffusione delle opportunità, il coinvolgimento del sistema agricolo lucano e la crescita di una filiera che nasce dalla ricerca applicata e punta a coniugare sostenibilità ambientale, innovazione e nuove prospettive di reddito per le imprese agricole”.

Le informazioni, i requisiti e la documentazione per presentare la manifestazione d’interesse sono disponibili sul sito di Alsia e attraverso i canali dedicati all’iniziativa.