Al Parco della Grancia esplode la magia: il 1° agosto una giornata evento tra storia, natura e il grandioso Cinespettacolo “La Storia Bandita”

Il Parco Storico Rurale Ambientale della Basilicata a Brindisi Montagna si conferma il cuore pulsante dell’emozione, della cultura e dell’avventura per tutta la famiglia.

La giornata di sabato 1° agosto si preannuncia come un appuntamento straordinario, pronto a trasformare l’incontaminato scenario naturale del parco in uno spettacolare ed imponente palcoscenico a cielo aperto.

Un viaggio unico che prenderà il via fin dal mattino: alle ore 12:00 i cancelli si spalancheranno per accogliere i visitatori, che dalle 13:00 potranno deliziare il palato tra i profumi e i sapori autentici della Locanda Ristorante Taverna di Posta e dei tipici punti di ristoro del Borgo dei Sapori.

Nel pomeriggio, a partire dalle 12:15, il parco prenderà vita con un ventaglio ricchissimo ed avvincente di esperienze: dalle affascinanti passeggiate naturalistiche guidate da Antonella Moccia ai dolci segreti del Laboratorio del Miele targato “La Bottega del Miele”, fino alle emozioni ad alta quota dei percorsi dedicati ai rapaci con “La Potenza del Volo”.

L’immersione totale nella storia e nell’arte proseguirà senza sosta dalle 15:00 alle 18:00 grazie all’animazione permanente della fattoria didattica a cura de I Cavalieri di Bianca Lancia, alle suggestive atmosfere del Teatro dell’Orto e all’autentico ed emozionante accampamento dei briganti, fatto rivivere dall’Associazione Terrania e dai figuranti della Grancia, senza dimenticare l’intenso intervento drammaturgico di Simona Ianigro e i colori del laboratorio di pittura guidato dall’artista Lucia Bonelli.

Il crescendo di emozioni continuerà con i coinvolgenti spettacoli teatrali dell’attore Erminio Truncellito alle 15:30, le suggestive ed evocative note del concerto d’arpa di Daniele Ippolito alle 17:00 e lo spettacolare volo dei rapaci alle 18:30.

Ma il momento più atteso e travolgente della giornata si accenderà infine alle ore 21:00 con il maestoso Cinespettacolo “La Storia Bandita”, la più grande ed imponente produzione multimediale all’aperto d’Italia, dove centinaia di figuranti in costume, proiezioni cinematografiche, effetti speciali da capogiro e scenografie mozzafiato faranno rivivere in modo epico le vicende del brigantaggio, regalandovi un’esperienza indimenticabile capace di far battere il cuore a grandi e piccini.

Un’esperienza totale oltre il cinema, il teatro e la natura, dove la storia prende vita, e l’immaginazione diventa realtà.

Per informazioni, prenotazioni e dettagli è possibile contattare l’infoline al numero +39 350 820 8351, scrivere all’indirizzo e-mail [email protected] oppure consultare il sito ufficiale parcograncia.com.