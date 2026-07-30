Senise: L’ Amministrazione Comunale esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del Dott. Giuseppe Nicola Petruccelli.
L’ Amministrazione Comunale esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del Dott. Giuseppe Nicola Petruccelli.
Medico stimato e apprezzato, il Dott. Petruccelli ha dedicato la propria vita con professionalità, umanità e spirito di servizio alla cura della comunità.
Il suo impegno non si è limitato alla professione medica; ha ricoperto con dedizione anche il ruolo di Sindaco e di Consigliere Comunale offrendo un contributo prezioso alla crescita e al bene del nostro Comune.
La sua disponibilità, la sua competenza e il profondo senso delle istituzioni ne hanno fatto un punto di riferimento per la cittadinanza, lasciando un ricordo indelebile nella storia della nostra comunità.
Alla famiglia Petruccelli giungano, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, le più sentite condoglianze e la sincera vicinanza in questo momento di profondo dolore.