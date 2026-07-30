Chiusura finale 9° MODART Cult Exhbition evento collaterale alla 15° edizione del Premio Moda 2026

Matera – Si è conclusa con uno straordinario riscontro di pubblico e critica la 9ª edizione della ModArt Cult Exhibition, l’ormai consolidata rassegna collaterale alla 15ª edizione del Premio Moda 2026.

Inaugurata il 12 luglio e visitabile fino al 26 luglio presso l’Hub Temporaneo di Via del Corso, n.108, l’esposizione ha reso un suggestivo omaggio ad un’icona di stile e cinema come Brigitte Bardot.

La mostra ha ospitato circa venti creazioni esclusive realizzate dai talentuosi stilisti del PREMIO MODA® provenienti da Italia, Francia, Serbia, Messico, Venezuela e Bolivia. Un’esposizione di collezioni uniche che hanno esaltato il valore dell’artigianalità, dell’eccellenza manifatturiera e della creatività contemporanea.

A impreziosire il percorso espositivo, una preziosa raccolta di immagini storiche con gli scatti d’autore di Rino Barillari, il celebre “King of Paparazzi”. Il fotografo più conosciuto al mondo ha accolto con grande entusiasmo il progetto, autografando di suo pugno alcune delle storiche immagini concesse all’APS Officina della Cultura per questa importante rassegna celebrativa.

Vernissage d’eccezione e un successo di pubblico internazionale

L’inaugurazione è stata affidata al Prof. Antonello Di Pinto, scrittore, critico d’arte e figura di riferimento nel panorama culturale nazionale — da anni vicino all’APS Officina della Cultura — che ha saputo guidare il pubblico in un’intensa riflessione sul profondo legame tra arte, moda e memoria culturale.

Con il contributo di Nicola Altomonte e Stefania Coralluzzo, la mostra è stata sapientemente curata dal Direttore Artistico Enzo Centonze, affiancato dal Direttore del Format Paolo Fumarulo dell’APS Officina della Cultura.

Nonostante le alte temperature estive in città, l’evento ha registrato la presenza di circa 1.900 visitatori, accorsi tra curiosi e turisti presenti in Città da Francia, Grecia, Serbia, Bosnia, Spagna (Barcellona) e Italia. All’inaugurazione hanno preso parte anche gli stilisti che hanno sfilato nelle serate dell’8 e del 10 luglio 2026 e la presentatrice Ivana Pantaelo, rimasti a Matera appositamente per il vernissage, oltre a una prestigiosa delegazione francese guidata dal Sindaco della Città di Agde, Aurélien Lopez-Liguori.

Tra gli outfit esposti hanno trovato grande spazio le creazioni dei partecipanti alla Sezione del Premio “Estro Creativo” 2026, tra questi:

L’abito premiato e dedicato a Brigitte Bardot, realizzato da Rosa Addabbo (con scuola di moda in Francia);

Le opere sartoriali di Davide Morreale (Gela – Sicilia) e Jessica Cavarischia (Tolentino – Marche), partecipanti alla Sezione Concorso e vincitori rispettivamente nelle sezioni Cinema, Alta Moda e Prêt-à-Porter.

Un’iniziativa a respiro internazionale L’edizione 2026 ha confermato una partecipazione eccezionale di addetti ai lavori, operatori del settore e testate giornalistiche italiane e internazionali.

Il PREMIO MODA® si è confermato una vera e propria calamita per il settore, accendendo nuovamente i riflettori su Matera con una rassegna celebrativa d’eccezione di ben 20 giorni dedicati al fashion e alla creatività: una narrazione partita dal 6 al 10 luglio con la vibrante Settimana della Moda (culminata nelle passerelle tra Piazza Vittorio Veneto e Piazza San Francesco d’Assisi) e proseguita dal 12 al 26 luglio con le Settimane della Cultura.

Un’attrattiva mediatica e di pubblico straordinaria, capace di far dialogare perfettamente l’arte dell’artigianato, l’alta moda e la valorizzazione culturale.

L’appuntamento ha visto inoltre protagoniste alcune imprese associate a Confartigianato Matera, Confartigianato Imprese Bari-BAT-Brindisi e Confartigianato Cuneo.

Matera si conferma capitale internazionale di Moda e Cultura

Con questa quindicesima edizione celebrativa, il PREMIO MODA® Matera ha rafforzato ulteriormente il proprio ruolo di progetto culturale e internazionale, capace di far dialogare in modo armonioso moda, arte, artigianato, turismo e integrazione tra i popoli.

In una cornice unica come la Città dei Sassi, il fashion system diventa un linguaggio universale, un volano di cooperazione e di valorizzazione delle identità culturali.

La rassegna si attesta così come uno degli appuntamenti più autorevoli del panorama nazionale per la promozione del Made in Italy, dell’alta sartoria e della creatività globale, proiettando sempre di più Matera al centro della scena culturale e fashion del Mediterraneo.