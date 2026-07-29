WhatsApp Web si rinnova: arrivano chiamate vocali e video dal browser senza installare app

WhatsApp amplia le proprie funzionalità e introduce una delle novità più attese dagli utenti: la possibilità di effettuare chiamate vocali e video direttamente dalla versione Web, senza dover installare l’applicazione dedicata per computer.

L’aggiornamento, distribuito gradualmente da Meta dopo una lunga fase di test, consente di avviare e ricevere chiamate individuali o di gruppo utilizzando semplicemente un browser, rendendo l’esperienza ancora più pratica e accessibile. Con questa novità, la piattaforma rafforza la propria presenza nel settore delle comunicazioni online, sfidando servizi specializzati nelle videoconferenze come Zoom e Google Meet.

Le chiamate effettuate tramite WhatsApp Web continueranno a essere protette dalla crittografia end-to-end e offriranno diverse funzionalità già disponibili sulle applicazioni mobili, tra cui la condivisione dello schermo, le reazioni durante le conversazioni e la sincronizzazione della cronologia.

Tra le innovazioni più interessanti figura il trasferimento delle chiamate tra dispositivi. Gli utenti potranno spostare una conversazione in corso dallo smartphone al computer, o viceversa, senza interrompere la comunicazione e senza dover avviare nuovamente la chiamata.

L’aggiornamento introduce anche una nuova modalità di gestione degli accessi alle videochiamate di gruppo tramite link di invito. Grazie alla funzione “sala d’attesa”, gli organizzatori potranno approvare i partecipanti prima del loro ingresso, garantendo un maggiore controllo e una maggiore sicurezza durante le riunioni online.

Non mancano miglioramenti anche sul fronte della qualità audio e video. La tecnologia “QuickHD” ottimizza la definizione delle immagini già nei primi istanti della connessione, mentre un nuovo sistema di riduzione dei rumori ambientali contribuisce a rendere le conversazioni più nitide, eliminando gran parte dei suoni di sottofondo.

Le nuove funzionalità sono in fase di distribuzione progressiva e saranno rese disponibili nelle prossime settimane a tutti gli utenti di WhatsApp Web. L’obiettivo è offrire un’esperienza sempre più completa e fluida, integrando strumenti avanzati di comunicazione direttamente all’interno del browser.