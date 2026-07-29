Violenza di genere e domestica, cinque provvedimenti eseguiti dalla Polizia di Stato nell’ultimo mese

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza di genere e domestica. Nel corso dell’ultimo mese, il personale della Questura ha dato esecuzione a cinque provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di episodi di violenza, stalking e maltrattamenti, con l’obiettivo di garantire la massima tutela alle vittime.

Tra gli interventi più rilevanti figura l’esecuzione di un’ordinanza di carcerazione nei confronti di un italiano nato nel 1992, condannato per lesioni aggravate e altri reati commessi ai danni della propria fidanzata.

Un altro provvedimento ha riguardato un giovane italiano del 2008, destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata minorenne, con applicazione del braccialetto elettronico. Il ragazzo è gravemente indiziato di lesioni personali e altri reati commessi nei confronti della giovane.

Agli arresti domiciliari è stata invece posta una cittadina italiana, ritenuta responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagno.

Sempre nell’ambito delle misure cautelari, è stato disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico nei confronti di un cittadino italiano gravemente indiziato di violenza privata aggravata ai danni della ex fidanzata.

Infine, un ulteriore cittadino italiano è stato raggiunto dalla misura del divieto di avvicinamento ai familiari conviventi, anch’essa accompagnata dall’applicazione del braccialetto elettronico, poiché gravemente indiziato di aver commesso lesioni personali continuate ai danni dei propri genitori.

L’attività svolta conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai fenomeni della violenza domestica e di genere, attraverso una stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e l’impiego degli strumenti previsti dalla normativa per interrompere tempestivamente situazioni di pericolo e prevenire ulteriori episodi di violenza.

La Questura rinnova inoltre l’invito a tutte le vittime di maltrattamenti, stalking o altre forme di violenza, così come a chiunque sia a conoscenza di situazioni di rischio, a rivolgersi con fiducia alle forze dell’ordine. Segnalare tempestivamente questi episodi rappresenta un passo fondamentale per attivare le misure di protezione previste dalla legge e garantire la sicurezza delle persone più vulnerabili.