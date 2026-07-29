Pittella riceve l’atleta paralimpico Raffaele Tancredi

Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha ricevuto questa mattina l’atleta paralimpico Raffaele Tancredi, 21 anni, che ha conquistato il titolo di campione italiano FISDIR nel salto in lungo, categoria II1, con la misura di 6,68 metri. Oltre all’attività nella FISDIR, Tancredi gareggia anche nel circuito FIDAL, dove si è messo in evidenza sia nel salto in lungo sia nelle prove di velocità, confermando una costante crescita tecnica.

L’incontro è stato l’occasione per rendere omaggio al giovane atleta lucano e per esprimere, a nome dell’intera Assemblea, il plauso del Consiglio regionale per il prestigioso traguardo raggiunto.

Nel corso della cerimonia, il presidente Pittella ha ringraziato quanti hanno contribuito a promuovere l’iniziativa, evidenziando l’impegno del Consiglio regionale nel valorizzare i talenti lucani nei diversi ambiti della vita sociale, culturale e sportiva, con l’obiettivo di farne conoscere le esperienze anche ai tanti corregionali che vivono fuori dalla Basilicata.

“Se oggi siamo qui – ha sottolineato Pittella – è grazie ai risultati che Raffaele ha conquistato con il suo talento e la sua dedizione, ma anche a chi ha creduto nel valore del suo percorso, rendendo possibile questo momento di riconoscimento istituzionale. Continueremo a dare spazio alle migliori espressioni della nostra regione, perché la Basilicata non è una realtà marginale, ma una comunità ricca di capacità, competenze e storie di successo che meritano di essere conosciute”.

Rivolgendosi al giovane atleta, il presidente ha aggiunto: “Raffaele rappresenta un autentico esempio di dedizione e determinazione. I suoi successi sono il risultato di un percorso costruito con passione e costanza, reso possibile anche dal sostegno della famiglia e del suo allenatore, ai quali va il nostro apprezzamento. Come ex sportivo, so bene che senza disciplina e perseveranza non si raggiungono traguardi importanti. Tu possiedi qualità straordinarie che meritano di essere coltivate con continuità. Le aspettative nei tuoi confronti sono significative e noi ti auguriamo di realizzare tutti gli obiettivi che ti sei prefissato, accompagnandoti con il sostegno e l’affetto della comunità lucana. La tua vittoria va oltre il risultato agonistico: racconta una storia di coraggio e determinazione che rende orgogliosa l’intera Basilicata”.

Al termine della visita, il presidente Pittella ha ringraziato l’allenatore Giuseppe Daraio, il presidente del CIP Basilicata, Gerardo Zandolino, e il delegato regionale FISDIR, Pasqualino Antonio Iallorenzi, consegnando a Raffaele Tancredi una targa quale riconoscimento per il titolo italiano conquistato. La società sportiva ha ricambiato il gesto con alcuni doni simbolici, in segno di gratitudine nei confronti del Consiglio regionale della Basilicata per l’accoglienza e l’attenzione riservate.