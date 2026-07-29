Finge di essere carabiniere e truffa un’anziana, arrestato 21enne dalla Polizia a Potenza

POTENZA – Ancora un tentativo di truffa ai danni di un’anziana in Basilicata. Questa volta l’episodio si è verificato a Potenza, dove la prontezza degli agenti della Polizia di Stato ha consentito di bloccare il presunto responsabile e recuperare l’intera refurtiva.

Venerdì scorso una donna di 71 anni è stata contattata telefonicamente da un giovane che, fingendosi un carabiniere, le ha raccontato che alcuni gioielli erano stati rubati da una gioielleria e le ha chiesto di raccogliere tutti i preziosi custoditi in casa per consentirne il confronto con quelli oggetto del furto.

Per rendere ancora più credibile la messinscena, un complice ha effettuato una videochiamata mostrando sullo sfondo gli stemmi dell’Arma dei Carabinieri, inducendo la vittima a fidarsi.