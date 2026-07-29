Ferrara Summer Festival 2026 da record: oltre 130mila spettatori e pubblico da tutto il mondo

Si chiude con numeri da primato l’edizione 2026 del Ferrara Summer Festival, che dal 13 giugno al 26 luglio ha trasformato la città estense in uno dei principali palcoscenici della musica e dello spettacolo dal vivo in Italia.

La manifestazione ha richiamato oltre 130mila spettatori, confermandosi un appuntamento di riferimento nel panorama degli eventi estivi.

Particolarmente significativa la partecipazione internazionale: circa un quarto del pubblico è arrivato dall’estero, a testimonianza della crescente attrattività del festival e della capacità di Ferrara di richiamare visitatori da numerosi Paesi.

L’organizzazione dell’evento ha coinvolto una macchina operativa di grandi dimensioni, con la partecipazione di 360 aziende e circa 1.400 lavoratori. A garantire la sicurezza del pubblico sono stati 950 addetti, affiancati da numerosi operatori impegnati nei servizi sanitari, nell’assistenza e nella logistica.

Nel corso della rassegna si sono alternati sul palco 960 artisti tra musicisti, cantanti e performer, dando vita a circa 80 ore di spettacoli che hanno spaziato tra generi musicali e proposte artistiche differenti.

«È stata un’edizione straordinaria che conferma la capacità di Ferrara di attrarre pubblico e grandi eventi», ha dichiarato il sindaco Alan Fabbri, sottolineando come il successo della manifestazione rafforzi il valore del connubio tra il patrimonio storico della città, riconosciuto dall’Unesco, e gli eventi di richiamo internazionale come motore della crescita turistica.

L’impatto economico sul territorio è stato rilevante anche per il comparto ricettivo. Durante il festival, circa 1.100 camere d’albergo sono state occupate esclusivamente da artisti, tecnici, staff organizzativi e management, con ricadute positive per l’intera filiera dell’accoglienza.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’organizzatore Fabio Marzola, che ha evidenziato come il cartellone sia riuscito a coinvolgere pubblici di tutte le età grazie a un’offerta artistica ampia e variegata.

Dalle sonorità rock e metal dei Megadeth e di Marilyn Manson alla musica elettronica di Paul Kalkbrenner, passando per il grande evento organizzato da Radio 105 in occasione del cinquantesimo anniversario dell’emittente, con protagonisti artisti molto amati dal pubblico italiano come Pinguini Tattici Nucleari e Anna Pepe, fino al celebre musical Notre Dame de Paris, il festival ha proposto un programma capace di soddisfare gusti ed esigenze differenti.

L’edizione 2026 si archivia così come una delle più partecipate di sempre, consolidando il Ferrara Summer Festival tra gli appuntamenti culturali e musicali più importanti dell’estate italiana.